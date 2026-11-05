Alerta en Santa Marta y Magdalena por aumento de casos de dengue

El dengue se mantiene como uno de los principales desafíos de salud pública en el Magdalena. Las cifras del Instituto Nacional de Salud (INS), con corte al 27 de octubre de 2026, ubican al departamento, incluida Santa Marta, en el tercer lugar entre las regiones del país con mayor número de contagios, con 7.819 casos notificados. El territorio solo es superado por Meta, con 13.924, y Bolívar con 12.698. En Colombia, el acumulado asciende a 94.731 casos.

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La situación preocupa por la gravedad de algunos diagnósticos y la población afectada. Del total registrado en el Magdalena, 3.732 casos, equivalentes al 47,7%, presentan signos de alarma y 53 corresponden a dengue grave.

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Además, según el Instituto Nacional de Salud (INS), se contabilizan 3.977 hospitalizaciones y nueve muertes notificadas. Otro dato que llama la atención es que cerca del 66 % de los contagios corresponde a personas entre los cero y los 19 años, lo que pone especial atención sobre la protección de niños y adolescentes.

Santa Marta concentra más de 2.100 contagios

Dentro del departamento, Santa Marta es el territorio con mayor número de notificaciones, con 2.111 contagios, y un incremento por encima del 260 % frente al mismo periodo de 2025. Le siguen Ciénaga, con 547 casos, y Santa Ana, con 497.

El comportamiento epidemiológico refleja que la transmisión no se concentra en una sola localidad, sino que mantiene presencia en diferentes municipios del departamento.

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Sobre lo que está pasando con la población infantil, Luis Eduardo Abello, médico pediatra y asesor externo de la Secretaría de Salud del Magdalena, señaló que los fallecimientos de menores de edad han encendido las alertas de las autoridades sanitarias. “En este momento llevamos siete niños que han fallecido en el departamento del Magdalena por dengue”.

El especialista precisó que los casos identificados corresponden a dos menores en Ciénaga, uno en Santa Bárbara de Pinto, uno en Nueva Granada, dos en Zapayán y uno en El Retén. Abello explicó que, aunque no todos los contagios llegan a las instituciones de salud y algunos pueden ser asintomáticos o presentar manifestaciones leves, la incidencia de la enfermedad representa una preocupación permanente para el sistema sanitario.

Gobernación refuerza vigilancia y atención en los municipios

Frente a este panorama, la Gobernación del Magdalena, por medio de la Secretaría Seccional de Salud, adelanta intervenciones en los territorios priorizados mediante vigilancia epidemiológica, búsqueda activa de casos sospechosos, eliminación de criaderos y jornadas de control vectorial. A estas acciones se suma el programa Médico en tu Casa, cuyos equipos extramurales realizan visitas domiciliarias, orientación a las familias y atención en las comunidades.

El asesor de la Secretaría de Salud explicó que una de las prioridades ha sido identificar los municipios con mayor incidencia y fortalecer la capacidad de respuesta de los centros asistenciales. “Estamos detectando dónde están los focos más importantes o de mayor incidencia del dengue. Una vez detectados, estamos actuando desde el punto de vista comunitario, llamándole la atención a la población sobre cuáles son los signos de alarma para consultar prontamente”, indicó Abello.

El asesor también destacó el fortalecimiento de la capacidad diagnóstica en la red hospitalaria del departamento. Según explicó, se han habilitado pruebas tempranas NS1 en prácticamente todos los centros e instituciones prestadoras de servicios de salud, con el propósito de facilitar la identificación oportuna de la enfermedad. Asimismo, se trabaja en la actualización de los protocolos médicos para mejorar el manejo de los pacientes y reducir el riesgo de complicaciones.

Estas intervenciones se suman a las jornadas desarrolladas durante el año en municipios como Ciénaga, Zapayán, Cerro de San Antonio y Sitionuevo, donde se han realizado actividades casa a casa, aplicación de productos para el control de larvas, entrega de toldillos y repelentes, además de capacitación comunitaria sobre el almacenamiento seguro del agua.

Santa Marta refuerza las acciones comunitarias contra el dengue

En Santa Marta, la Alcaldía Distrital, a través de la Secretaría de Salud, desarrolla acciones de prevención y control del dengue mediante jornadas de intervención en los barrios, visitas domiciliarias y campañas de sensibilización dirigidas a las comunidades. Estas actividades buscan reducir la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad, e incentivar la participación de las familias en el cuidado de sus entornos.

Las labores incluyen inspecciones en viviendas, identificación y eliminación de criaderos, control de larvas, fumigaciones y orientación sobre el adecuado almacenamiento del agua. Asimismo, se promueven medidas de protección personal y la identificación temprana de los síntomas y signos de alarma para acudir oportunamente a los servicios de salud.

A estas intervenciones se suman las acciones de vacunación contra el dengue dirigidas a la población infantil priorizada, como parte de las medidas complementarias de prevención. Las autoridades insisten en que el control de la enfermedad requiere un trabajo conjunto entre las instituciones y la ciudadanía, especialmente mediante la limpieza de patios, el lavado y tapado de tanques y la eliminación de recipientes que puedan acumular agua.

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El fenómeno climático y los criaderos favorecen la transmisión

Sobre las razones que explicarían el incremento de contagios, Mauricio Bernal, asesor médico de vacunas de Takeda Colombia, explicó que el dengue tiene un comportamiento cíclico, con temporadas en las que aumenta la circulación del virus. También señaló que las condiciones climáticas pueden favorecer la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad.

“Cuando hay mucha lluvia, se acumula agua en recipientes, llantas y objetos abandonados, incluso dentro de las mismas casas. Además, las personas suelen almacenar agua para los periodos de sequía y, si esos recipientes no se tapan adecuadamente, se convierten en criaderos de mosquitos”, explicó.

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El especialista agregó que las variaciones en las precipitaciones y las temperaturas asociadas al fenómeno de El Niño pueden influir en las condiciones de reproducción del vector. Por eso, insistió en que las labores de fumigación deben acompañarse de eliminación de criaderos, limpieza de depósitos y educación ciudadana.

Entre las recomendaciones están lavar y cepillar periódicamente tanques y albercas, mantenerlos tapados, eliminar recipientes en desuso y evitar que las llantas y otros objetos acumulen agua. También aconsejó utilizar repelente, vestir prendas de manga larga, preferiblemente claras, y protegerse especialmente durante las primeras horas de la mañana y al atardecer, cuando el mosquito suele tener mayor actividad.

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Reconocer las señales de alarma puede salvar vidas

Uno de los aspectos fundamentales para evitar complicaciones es identificar oportunamente los síntomas que indican una posible evolución grave de la enfermedad. Bernal explicó que la fiebre, el dolor muscular, el malestar general y los dolores en los huesos son manifestaciones frecuentes; sin embargo, advirtió que la desaparición de la fiebre no significa necesariamente que el paciente esté fuera de peligro.

“Cuando baja la fiebre, no necesariamente la persona está fuera de peligro, sino que es el momento en el que se pueden presentar los signos de alarma”, advirtió.

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Entre las señales que requieren atención médica inmediata mencionó el dolor abdominal intenso y persistente, los vómitos continuos, la incapacidad para tolerar líquidos, los sangrados por la nariz o las encías, la dificultad respiratoria y los cambios en el estado de conciencia, como somnolencia excesiva o irritabilidad, especialmente en niños y adultos mayores.

El asesor médico también recomendó mantener una adecuada hidratación, consumir suero oral y evitar la automedicación. “Idealmente, solo tomar acetaminofén”, señaló, al advertir que medicamentos como el ibuprofeno y el ácido acetilsalicílico pueden aumentar el riesgo de complicaciones hemorrágicas.

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Con 7.819 contagios notificados, una alta proporción de pacientes con signos de alarma y nueve muertes reportadas, el Magdalena enfrenta un escenario que exige continuidad en las intervenciones institucionales y corresponsabilidad ciudadana. El reto no se limita a atender a quienes ya presentan síntomas, sino a evitar que los hogares sigan siendo espacios de reproducción del mosquito y que los casos evolucionen hacia formas graves de la enfermedad.