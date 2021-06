Barranquilla: Transmetro rechaza suspensión de servicios de dos operadores del sistema

En la mañana del martes 15 de junio los buses de las empresas Unión Temporal Sistur y Grupo Empresarial Metrocaribe, dos de las operadoras del sistema de transporte masivo de la capital del Atlántico, no salieron de sus patios. Antes de las 9:00 a.m. las empresas emitieron un comunicado en el que indicaban que “llegó el día que tanto habíamos temido y que evitamos todo este tiempo sin lograr corregirlo, no tenemos suministros para operar”.

José Picón y Juan Carlos Rodríguez, gerentes de Sistur y Metrocaribe respectivamente manifestaron que, además de los saldos en rojos por los créditos bancarios y la disminución de los pasajeros que utilizan el sistema lo que conlleva a una caída en sus ingresos, la decisión se tomó porque, según ellos, se agotaron todas las instancias disponibles y no se recibió ninguna respuesta satisfactoria por parte del ente gestor ni de la administración local.

También le puede interesar: Lo que se sabe del asesinato del cantante Junior Jein

En el comunicado se critica fuertemente al gerente de Transmetro a quien acusan de negligente, además de señalar que la empresa carece de una buena gestión tanto administrativa, como financiera. Por su parte, la empresa de transporte masivo señaló por sus redes sociales que “las dificultades financieras de los operadores han venido siendo tratadas, el ente Gestor y el Distrito han apoyado las gestiones ante el sistema bancario, para tal fin han entregado los recursos disponibles y posibles para la operación del sistema desde hace un año”.

Según Transmetro las operadoras han recibido, desde el inicio de la pandemia, $42.000 millones para apoyar la sostenibilidad de la operación y que esta semana se aportarían $5.000 millones más, lo cual fue notificado a las empresas la semana pasada. Los gerentes de las operadoras reconocieron los esfuerzos que se han adelantado desde la Alcaldía para conseguir recursos y permitir la prestación del servicio, pero, sobre estos agregaron que “no fueron suficientes para cubrir el déficit que genera el sistema, que actualmente solo moviliza 50.000 usuarios, equivalentes al 34% de pasajeros que atendía antes de la pandemia”.

El sistema de transporte masivo de la ciudad rechazó la decisión de las operadoras y lo calificó como un “mecanismo de presión que perjudican al usuario final en sus labores diarias” y aseguraron que se activará un plan de contingencia para garantizar la prestación del servicio a los habitantes de Barranquilla y su área metropolitana.

También puede leer: Comité del Paro Nacional anuncia el cese temporal de las movilizaciones

Mientras tanto, las operadoras le recordaron al alcalde Jaime Pumarejo que el sistema de transporte masivo es un servicio público esencial y que, además de los usuarios que movilizan a diario, de ellas dependen 2.000 familias. Por último, le pidieron al mandatario que constituya un equipo de gestión “donde participen todos los actores que componen el sistema, que trabaje fundamentalmente, en la definición de una fuente permanente de financiación para la operación”, así como en la estabilización entre la tarifa técnica y la del usuario.