Calor extremo en Barranquilla: sensación térmica supera los 50°C

Las alertas están encendidas en Barranquilla y el área metropolitana. La última semana se han registrado altas temperaturas que no solo aumentan el riesgo de incendios en la región, sino que además han obligado a la ciudadanía a cambiar sus rutinas para evitar afectaciones por la ola de calor. No obstante, este fin de semana han vuelto las lluvias por el paso de una onda tropical que ha provocado hasta la caída de granizo.

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De acuerdo con reportes del Ideam, la temperatura en esta zona del Atlántico ha estado sobre los 35 °C, mientras que la sensación térmica ha superado los 50 °C. Específicamente, en la estación barrio Simón Bolívar, una de las más recientes mediciones de iClima registró 39 °C de temperatura y una sensación térmica de 55 °C.

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Por ello, al mediodía nadie quiere salir. Jesús Hernández, quien se moviliza en motocicleta, señaló a El Heraldo que, por las condiciones climáticas, prefiere no usar su vehículo sobre el mediodía. Algo similar indicó Magdalena Betín, quien añadió que ahora es más que necesario mantenerse hidratado.

Sobre lo que está ocurriendo, Rodney Poveda, meteorólogo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), advierte que las temperaturas más altas se están concentrando sobre la 1:00 p.m. y las 2:00 p.m., pero añade que la sensación térmica puede variar dependiendo de factores como la humedad, el viento o la presencia de zonas verdes.

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Por las altas temperaturas, el Ideam mantiene la alerta roja en departamentos como Atlántico, La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba y la región insular, por lo que advierte que se pueden presentar afectaciones físicas como fatiga, agotamiento o golpe de calor. Además, el tiempo seco puede aumentar la posibilidad de incendios, por lo que recomiendan evitar quemas de basura, residuos, hojas o material vegetal, así como fogatas en zonas abiertas.

Las condiciones climáticas han variado este fin de semana debido al paso de una onda tropical que provocó lluvias que han incluido la caída de granizo. Adicionalmente, las autoridades locales han reportado un aumento en la velocidad de los vientos, que podrían alcanzar entre los 19 y 21 nudos (36 kilómetros por hora), así como un oleaje que podría llegar a los 2,7 metros.

Las autoridades esperan que para el último trimestre del año se alcance el pico del fenómeno de El Niño, por lo que han pedido a alcaldías y gobernaciones tomar medidas preventivas que eviten afectaciones a las poblaciones, incluidas las relacionadas con el desabastecimiento de agua potable.