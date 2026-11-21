Las autoridades capturaron a un hombre de 29 años acusado de ser el responsable de abandonar una caja de icopor, sobre las 12:20 a.m. del viernes 20 de noviembre, en la entrada principal de la cárcel Modelo, en Barranquilla, contenía restos humanos y un panfleto que amenazaba a los funcionarios del INPEC que laboran en el lugar y a sus familias.

Según registros de cámaras de seguridad del sector, el hombre dejó el recipiente en el piso junto a una bolsa y huyó del lugar. Tras una alerta, los agentes cercaron el área y pidieron la presencia del grupo antiexplosivos, que fue el encargado de abrir el paquete y verificar su contenido. Al revisar los alrededores, a pocos metros de la cárcel apareció otra paquete con restos y un mensaje intimidatorio, firmado por una organización que se hace llamar La Nueva Alianza y dirigido contra el cuerpo de custodia y contra el Comando de Reacción Inmediata.

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Hacia las 11:30 a.m. del mismo viernes, en la calle 10 con carrera 50 del barrio Barlovento, en el sector conocido como La Isla, dos policías abordaron a un hombre que se desplazaba en una AKT TT 200 de modelo 2026 y, al consultar la placa del vehículo, encontraron que tenía un reporte vigente por hurto, por lo que detuvieron al hombre, quien fue identificado como Oscar Iván Ortega Quiñónez, oriundo de Soledad y en los registros de inteligencia aparece bajo el alias "Plan B".

La motocicleta, por ahora, es el punto que conecta los dos hechos pues los investigadores determinan que el vehículo que incautaron en Barlovento es el mismo que aparece en las imágenes de la madrugada frente a la cárcel. El vínculo del hombre sigue siendo una línea de investigación.

El hombre registra siete anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio: una por violencia contra servidor público, abierta el pasado 14 de noviembre, dos por porte ilegal de armas de fuego en 2018 y 2025, tres por tráfico de estupefacientes y una más por hurto, de octubre de 2019. Los informes de inteligencia lo ubican además como presunto miembro de la estructura Los Pepes y le atribuyen el manejo de la zona de Barlovento.

La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, señaló que un equipo especial trabaja en el caso desde que se conoció el hallazgo y advirtió que "en esta ciudad no habrá lugar para esconderse". Las labores incluyen la revisión de los videos de seguridad del sector, la recolección de elementos materiales de prueba y el análisis de los rasgos morfológicos de los restos para avanzar en la identificación. El Inpec y la Policía activaron un Puesto de Mando Unificado para hacerle seguimiento a la situación, mientras la Unión de Trabajadores Penitenciarios rechazó las amenazas y pidió medidas de protección para el personal de los penales.

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A mediados de octubre, el fiscal general encargado, Gilberto Javier Guerrero, ordenó la creación de un grupo de tareas especiales dedicado a los ataques contra el personal del INPEC en Atlántico y Santander, después de una reunión con el Ministerio de Justicia y la dirección de la Policía. El mismo viernes del hallazgo frente a la Modelo, las autoridades reportaron la captura de doce peronas señaladas de integrar Los Pepes y Los Costeños, y la hipótesis que manejan los investigadores apunta a que las amenazas habrían sido ordenadas por cabecillas de esas estructuras que están presos.