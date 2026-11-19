El ataque se registró sobre las 4:58 p. m. Dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta ingresaron al supermercado sobre la calle 24 con carrera 12 y dispararon en…

Las autoridades dieron a conocer la identidad de las dos personas que en la tarde del pasado miércoles 18 de noviembre fueron asesinadas dentro del supermercado Olímpica del barrio Las Nieves de Barranquilla. Se investiga si el atentado iría contra una de las personas que falleció.

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Se conoció la identidad de las víctimas de atentado en supermercado de Barranquilla

El ataque se registró sobre las 4:58 p. m. Dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta ingresaron al supermercado sobre la calle 24 con carrera 12 y dispararon en repetidas ocasiones contra el vigilante antes de huir del lugar. En medio del atentado, una mujer fue víctima de una bala perdida.

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Según las autoridades, el vigilante Nilson Padilla Peinado, de 34 años, falleció en el lugar, mientras que Gisela Patricia Rosales Oyola, de 46 y quien era comerciante de productos naturales, alcanzó a ser auxiliada y trasladada al centro asistencial Paso Simón Bolívar, donde horas más tarde se confirmó su muerte.

Las autoridades señalaron que iniciaron las investigaciones para confirmar si el crimen estaría relacionado con extorsiones a comerciantes, así como revisan cámaras de seguridad para dar con el paradero de los autores materiales del homicidio.

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“La Policía Nacional dispuso un grupo de inteligencia con el propósito de llevar a cabo la investigación correspondiente en tiempo, modo y lugar y dar con la captura de los responsables. Asimismo, invitamos a la ciudadanía en general a suministrar información a la línea de emergencia 123, garantizando la absoluta reserva”, añadió el coronel Félix Aragón, comandante del Distrito de Policía número 3.

De igual forma, se busca establecer si este caso estaría relacionado con el asesinato de Gellis Julieth Rambao Martínez, de 34 años, a quien atacaron a disparos en el Olímpica del barrio Rebolo, el pasado 9 de noviembre. La mujer falleció el pasado sábado tras permanecer cinco días hospitalizada.