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Un rifirrafe se ha dado entre el presidente Abelardo de la Espriella y el alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, por cuenta de una denuncia que hizo el primer mandatario ante la Fiscalía en la que alerta presuntas irregularidades en la adjudicación de siete contratos para los que se usaron más de COP 119.000 millones de regalías. Vásquez asegura que se trata de un tema político.
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La denuncia la hizo De la Espriella el pasado miércoles 18 de noviembre. En rueda de prensa señaló que los recursos de las regalías se trasladaron a un fondo mixto llamado Foncolombia. Además de que no se publicaron en la plataforma de SECOP II, seis de los siete procesos tuvieron un solo oferente, mientras que cuatro de las cinco empresas vinculadas están relacionadas con Jorge Humberto Argüello Beltrán, quien también es conocido como "El Bachiller".
"¿Por qué se trasladaron estos recursos a un fondo que contrata por derecho privado? ¿Por qué hubo tan poca participación de oferentes? Eso es lo que queremos que la Fiscalía aclare", añadió en su intervención el presidente De la Espriella, quien además pidió a la Superintendencia de Industria y Comercio investigar una posible colusión en la adjudicación de estos contratos.
La respuesta del alcalde Jonathan Vásquez
Tras conocerse las denuncias hechas por el presidente, el alcalde de Barrancabermeja publicó en sus redes sociales un video en el que asegura que los contratos cuestionados fueron usados para proyectos de energía solar, colegios, vías y redes de acueductos y alcantarillado.
"La plata que usted dice (De la Espriella) que está en un fondo mixto es la misma figura que usted utiliza en el Fondo Milagro. La gran diferencia es que el fondo de los barranqueños sí invirtió la plata. Los dos colegios se están construyendo, las cuatro granjas solares se están terminando y es por eso que le vamos a bajar el costo de la energía a varios barrios. Cosa distinta a su fondo mixto, que lo único que hizo fue gastarse la plata en estudios y diseño", indicó Vásquez.
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Sumado a esto, el alcalde de Barrancabermeja pidió a los órganos de control acelerar los procesos de investigación. "Quiero decirle al señor presidente que él no es ninguna autoridad judicial y que no le tengo ningún temor a las denuncias penales, porque sé que en el ejercicio de mi cargo como alcalde estoy expuesto a esto y, así como he respondido a las autoridades que me han requerido, así también responderé a los requerimientos que surjan de esta denuncia".
En entrevista con Blu Radio, Vásquez aseguró que las denuncias estarían motivadas por que su esposa, la senadora Laura Ahumada García, ha hecho oposición a la administración de De la Espriella. Según él, no ha accedido a “rendirle pleitesía como le han rendido otros alcaldes”.
Esto lo reforzó señalando que no se denunció al exalcalde Alfonso Eljach por las obras inconclusas en el malecón de Barrancabermeja. “Lamentablemente, aquí lo que veo es que el presidente está utilizando la justicia para perseguir a las personas que no estamos de acuerdo o a las que nos atrevemos a cuestionar algunas de sus decisiones”.
No es la primera vez que se cuestionan los contratos firmados con recursos de regalías. La Personería Distrital suspendió por tres meses a seis funcionarios de la alcaldía, incluidos los secretarios de Planeación, Hacienda e Infraestructura, porque se firmaron cuando ya estaba vigente la Ley de Garantías para las elecciones legislativas que se realizaron este año.
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JOSEPATRO(ci8fp)•Hace 14 minutosSoy de la tesis que hay que limpiar la política de la corrupción, el problema radica en qué quién lo hace, es más corrupto que el sindicado.
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elsy(cww3c)•Hace 18 minutosUna personaje corrupto y que no paga los impuestos de su firma de abogados,.hablando y exigiendo cuentas claras…y honestidad..qué despropósito..
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Tayrona(31467)•Hace 18 minutosCuando se elige un payaso como presidente lo que se espera es un circo como gobierno. Bienvenidos al circo del payaso Milagrito y su circo La Patria Milagro.
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Edgar(22146)•Hace 38 minutosEl primer payaso de la república tiene razón. Hay que averiguar por el dinero. Y por qué no se auto-pregunta por el dinero de las donaciones? Un picaro hablando de honestidad. CINISMO.