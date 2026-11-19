Un rifirrafe se ha dado entre el presidente Abelardo de la Espriella y el alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, por cuenta de una denuncia que hizo el primer mandatario ante la Fiscalía en la que alerta presuntas irregularidades en la adjudicación de siete contratos para los que se usaron más de COP 119.000 millones de regalías. Vásquez asegura que se trata de un tema político.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

La denuncia la hizo De la Espriella el pasado miércoles 18 de noviembre. En rueda de prensa señaló que los recursos de las regalías se trasladaron a un fondo mixto llamado Foncolombia. Además de que no se publicaron en la plataforma de SECOP II, seis de los siete procesos tuvieron un solo oferente, mientras que cuatro de las cinco empresas vinculadas están relacionadas con Jorge Humberto Argüello Beltrán, quien también es conocido como "El Bachiller".

Publicidad

"¿Por qué se trasladaron estos recursos a un fondo que contrata por derecho privado? ¿Por qué hubo tan poca participación de oferentes? Eso es lo que queremos que la Fiscalía aclare", añadió en su intervención el presidente De la Espriella, quien además pidió a la Superintendencia de Industria y Comercio investigar una posible colusión en la adjudicación de estos contratos.

La respuesta del alcalde Jonathan Vásquez

Tras conocerse las denuncias hechas por el presidente, el alcalde de Barrancabermeja publicó en sus redes sociales un video en el que asegura que los contratos cuestionados fueron usados para proyectos de energía solar, colegios, vías y redes de acueductos y alcantarillado.

"La plata que usted dice (De la Espriella) que está en un fondo mixto es la misma figura que usted utiliza en el Fondo Milagro. La gran diferencia es que el fondo de los barranqueños sí invirtió la plata. Los dos colegios se están construyendo, las cuatro granjas solares se están terminando y es por eso que le vamos a bajar el costo de la energía a varios barrios. Cosa distinta a su fondo mixto, que lo único que hizo fue gastarse la plata en estudios y diseño", indicó Vásquez.

Le puede interesar: Dos casas colapsadas, cuatro carros afectados e inundaciones dejaron las lluvias en Medellín

Sumado a esto, el alcalde de Barrancabermeja pidió a los órganos de control acelerar los procesos de investigación. "Quiero decirle al señor presidente que él no es ninguna autoridad judicial y que no le tengo ningún temor a las denuncias penales, porque sé que en el ejercicio de mi cargo como alcalde estoy expuesto a esto y, así como he respondido a las autoridades que me han requerido, así también responderé a los requerimientos que surjan de esta denuncia".

En entrevista con Blu Radio, Vásquez aseguró que las denuncias estarían motivadas por que su esposa, la senadora Laura Ahumada García, ha hecho oposición a la administración de De la Espriella. Según él, no ha accedido a “rendirle pleitesía como le han rendido otros alcaldes”.

Esto lo reforzó señalando que no se denunció al exalcalde Alfonso Eljach por las obras inconclusas en el malecón de Barrancabermeja. “Lamentablemente, aquí lo que veo es que el presidente está utilizando la justicia para perseguir a las personas que no estamos de acuerdo o a las que nos atrevemos a cuestionar algunas de sus decisiones”.

No es la primera vez que se cuestionan los contratos firmados con recursos de regalías. La Personería Distrital suspendió por tres meses a seis funcionarios de la alcaldía, incluidos los secretarios de Planeación, Hacienda e Infraestructura, porque se firmaron cuando ya estaba vigente la Ley de Garantías para las elecciones legislativas que se realizaron este año.