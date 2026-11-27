El anuncio se conoció durante el encendido del árbol de Navidad de La Ventana al Mundo, donde Daes explicó que el ingreso será gratuito y que el proyecto tendrá una programación dirigida…

Barranquilla tendrá un nuevo espacio de entretenimiento para los niños. Se trata de ISALAND, un parque dedicado a Isa, reina del Carnaval de los Niños 2027, cuya inauguración fue anunciada para el próximo 5 de diciembre por el empresario Christian Daes, COO de Tecnoglass.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El anuncio se conoció durante el encendido del árbol de Navidad de La Ventana al Mundo, donde Daes explicó que el ingreso será gratuito y que el proyecto tendrá una programación dirigida especialmente a estudiantes de colegios públicos y participantes de los semilleros del Carnaval.

¿Cómo funcionará el parque ISALAND?

Según explicó Daes, el parque recibirá a 600 niños por día, cuatro días a la semana, durante la temporada que se extenderá hasta el 6 febrero. La iniciativa contempla invitar a instituciones educativas públicas de Barranquilla y a los semilleros del Carnaval, "vamos a traer 600 personas por día, 600 niños diarios, cuatro días a la semana, por lo que resta hasta el 6 de febrero", señaló el empresario.

El horario de funcionamiento será de 4:00 de la tarde a 9:00 de la noche. Entre las actividades y atracciones anunciadas se encuentra un túnel de hielo, además de espacios recreativos y propuestas de entretenimiento para los asistentes.

Le puede interesar: Barranquilla encendió su árbol de Navidad de 66 metros

Inauguración de ISALAND

La apertura está programada para el 5 de diciembre, fecha del cumpleaños de Isa. De acuerdo con Christian Daes, la jornada contará con entre siete y ocho artistas musicales, juegos, un espectáculo, comida y otras actividades. El empresario también indicó que los primeros invitados serán estudiantes de la Institución Educativa Distrital Evelyn Abuchaibe, ubicada en el corregimiento La Playa y respaldada por la Fundación Tecnoglass.

El camino hacia ISALAND Faltan 10 días para su inauguración. Isabella no, es ISA pic.twitter.com/ZwFQVCvqX8 — Christian Daes (@ChrisDaes) November 25, 2026

Con este proyecto, la reina del Carnaval de los niños 2027 tendrá un espacio recreativo asociado a su nombre, en una iniciativa que busca vincular a niños de instituciones educativas y semilleros a las actividades de la temporada de Carnaval.