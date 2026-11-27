El caso fue conocido después de que los familiares y habitantes de la comunidad emprendieran la búsqueda de la familia, que no había regresado…

Cuatro integrantes de una misma familia, dos adultos y dos niños, fueron encontrados calcinados en una finca de la vereda El Naranjo, en zona rural del municipio de La Tola, en la cosa pacífica de Nariño. Los cuerpos estaban entre los escombros de una vivienda construida principalmente con madera y eternit, que quedó destruida por un incendio.

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El caso fue conocido después de que los familiares y habitantes de la comunidad emprendieran la búsqueda de la familia, que no había regresado al casco urbano en el momento esperado. El hallazgo generó preocupación entre los habitantes del sector, quienes piden que se esclarezca lo ocurrido.

¿Qué se sabe del hallazgo de la familia en La Tola?

De acuerdo con Herney Riascos, personero de La Tola, los cuerpos fueron encontrados en un mismo punto de la vivienda y estaban completamente calcinados. El funcionario señaló que esta circunstancia genera interrogantes sobre lo sucedido, aunque aclaró que todavía no se cuenta con elementos para establecer las causas de las muertes.

"Se ha presentado un incendio en el que dos menores y los dos adultos fallecieron aparentemente incinerados, pero de una forma extraña porque aparentemente los cuatro cuerpos están más o menos juntos", explicó Riascos.

El personero también indicó que la familia se encontraba en la zona realizando actividades relacionadas con la recolección de madera para comercializarla como leña. Según su relato, fueron integrantes del consejo comunitario, líderes y vecinos quienes se desplazaron hasta el lugar encontraron la vivienda destruida.

Las dificultades para ingresar a la zona

Uno de los principales obstáculos para avanzar en la investigación es la ubicación de la finca. El acceso requiere desplazamientos por el río Tola y caminos selváticos, por lo que llegar hasta el lugar puede tomar varias horas.

William Sánchez, secretario de Gobierno de La Tola, explicó que todavía no había sido posible ingresar con equipos de investigación para realizar la inspección judicial y recuperar los cuerpos. También señaló que se necesita acompañamiento de la Fuerza Pública debido a las condiciones de seguridad del territorio.

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Ante la situación, la Administración municipal convocó un consejo extraordinario de seguridad para coordinar el ingreso a la zona y gestionar el apoyo de la Fiscalía y la Fuerza Pública. Por ahora, no se ha establecido oficialmente qué originó el incendio ni si las muertes estuvieron relacionadas directamente con la conflagración.