El fallo fue proferido por el Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, que halló culpable a…

“Por fin, uno de los responsables del asesinato de mi hijo Jack fue condenado. Le dieron 50 años en primera instancia”, indicó en redes sociales Zamara Comas, madre de Jack Ramírez, el ingeniero mecánico que en noviembre de 2023 fue asesinado por delincuentes que intentaron robarle su carro, en el norte de Barranquilla.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El fallo fue proferido por el Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, que halló culpable a Edwin Javier Ospino Garcés, alias "Drupi", imputado por la Fiscalía por los delitos de hurto calificado agravado y porte ilegal de armas de fuego.

El asesinato causó gran conmoción en Barranquilla. El joven estudiante de la Universidad del Norte de 23 años había ido en su carro a recoger a su novia a donde ella trabajaba. Cuando iban sobre la carrera 35C con calle 76, en el barrio Las Mercedes de Barranquilla, los delincuentes simularon un choque que obligó a Ramírez a detenerse.

Al bajarse del vehículo, los sujetos le dispararon en la cabeza, lo que provocó su muerte inmediata. La novia del joven fue obligada a bajarse del carro, y uno de los sujetos se fue en él. Por ello, en estos últimos tres años, Comas inició una campaña para exigir justicia en el caso de su hijo.

“Este es un paso enorme y seguiremos luchando hasta que todos los responsables respondan. Pero por ahora quiero quitarme este peso de encima, quiero soltar un poco y vivir un poco más tranquila y en paz pensando que por fin hay un responsable sobre el fallecimiento de mi hijo”, añadió la mujer tras conocer la noticia.

Le puede interesar: Medellín ya encendió la Navidad: qué lugares debe visitar

Uno de los imputados fue absuelto

En el mismo proceso, el juez decidió absolver a Luis David Manzano Orozco, por duda razonable, debido a que no había suficientes pruebas que corroboraran su participación en el asesinato. Inicialmente, había sido incluido dentro del caso debido a que se barajaba la hipótesis de que el hombre fuera el acompañante de Ospino Garcés el día del robo.

No obstante, el juez ordenó compulsar copias de las piezas procesales a la Fiscalía para que evalúe la posible participación de más personas en el crimen. Por su parte, el ente de investigación apeló el fallo en primera instancia buscando una condena para Manzano.