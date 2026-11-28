"Estamos muy felices, esta es la Navidad que queremos vivir siempre. Son muy hermosos. EPM dándole esta…

Los tradicionales alumbrados de Navidad en Medellín ya se encendieron. Este año EPM habilitó 28 espacios en las 16 comunas, para invitar a locales y turistas a recorrer las culturas del mundo dentro de la ciudad bajo el lema "Un mundo de experiencias de Navidad". En total se usaron 11,5 millones de bombillas LED para darle vida a diferentes figuras y experiencias inmersivas.

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"Estamos muy felices, esta es la Navidad que queremos vivir siempre. Son muy hermosos. EPM dándole esta felicidad a la gente de Medellín, del Área Metropolitana, Colombia y todo el mundo (…). El año entrante celebraremos los 60 años de los alumbrados y tendrán que ser los más bonitos", dijo el alcalde, quien añadió que desde ya se organiza el del 2027.

En total, se usaron 864 kilómetros de manguera luminosa, que se pueden ver en los 1,5 kilómetros entre el puente de Guayaquil y el Edificio EPM, en las 14 carrozas, agrupadas en nueve regiones: Andes y el Caribe, África, el mundo árabe, el Mediterráneo, las culturas nórdicas, Oriente, la Amazonía y Oceanía, que se ambientaron con 36.000 figuras (hechas por 150 artesanas locales) y entre las que se destacan chapoleras, silleteras, palenqueras, gondoleros, geishas y maoríes, mariposas amarillas, camellos, pandas, llamas, guacamayas, elefantes, jirafas, renos y dragones.

Las novedades del alumbrado de Medellín

De acuerdo con la alcaldía, este año el río Medellín tendrá diversas figuras, incluidas intervenciones láser en tonos azules, verdes y morados, además de pabellones inmersivos, en donde los visitantes pueden interactuar con imágenes y sonidos.

¡La Navidad llegó a Medellín! 🎄✨



Ya encendimos nuestros Alumbrados: 36.000 figuras, 11,5 millones de luces LED y 9 regiones para recorrer el mundo.🌎🎉



Te esperamos hasta el 11 de enero de 2027. ✨ pic.twitter.com/SVaj19ZFbe — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) November 28, 2026

Cada pabellón tiene una temática; por ejemplo, el Andino recrea la biodiversidad con proyecciones; el Caribe revive el mar entre corales y caballitos de mar, mientras que el africano incluye tambires y efectos luminosos.

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En el árabe hay cuentos, telares, dunas y cielos estrellados; el Mediterráneo tiene castiños y mercados, así como en el nórdico se pueden ver auroras boreales, tradiciones vikingas y bosques nevados. En el amazónico hay jardines colgantes y aves en movimiento: en el de Oceanía se resalta el mar y el fuego, mientras que en el pabellón oriental hay una gran pagoda (vea la foto del inicio), faroles, peces koi, árboles de cerezo y un dragón que bota fuego.

El alumbrado estará encendido por 46 días, es decir, hasta el 11 de enero de 2027, y se podrá ver entre las 6:00 p.m. y las 12:00 a.m. Es de acceso gratuito.

Lugares por visitar del alumbrado de Medellín

Este año, dentro del alumbrado de Navidad de Medellín se destacan dos pesebres: el que está cerca del puente de Guayaquil, el pesebre Silletero, que se realizó con técnicas tradicionales de flor seca, y el pesebre costumbrista de Antioquia, en el ingreso del Edificio de EPM, que ocupa 500 metros, tiene más de 5.000 piezas, entre las que se destacan 680 edificaciones en madera.

Por las comunas se resalta la decoración de La Playa, entre el Teatro Pablo Tobón Uribe y la avenida Oriental, donde hay un techo de luces con faroles, mientras que sobre la carrera 70 hay música y carnavales.

Mientras que en las comunas Altavista hay una Noche de Velas; San Antonio de Prado, un Camino Polar; San Cristóbal, un Bosque Navideño; Santa Elena, un Jardín de Silleteros; y San Sebastián de Palmitas, Pastores en Belén. Finalmente, en los parques se celebra la Navidad tradicional.