El hecho más grave se presentó en el tramo de la vía Panamericana que une a Popayán con Pasto. En el…

Una serie de hechos violentos se registraron a lo largo de la noche del pasado viernes 27 de noviembre y la madrugada de ese sábado 28 de noviembre, sobre la vía Panamericana, en el suroccidente del país. Una persona murió intentando detener un robo, mientras que otras tres resultaron heridas, a lo que se suma el robo de cuatro vehículos, incluidos tres camionetas de alta gama.

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El hecho más grave se presentó en el tramo de la vía Panamericana que une a Popayán con Pasto. En el sector de El Cofre del municipio de Cajibío, Cauca, seis sujetos armados intentaron detener una camioneta, pero el conductor decidió huir. Los delincuentes dispararon, causándole graves heridas mortales.

El carro terminó volcado a un costado de la vía, por lo que dos mujeres que acompañaban al conductor terminaron heridas, una de ellas por un impacto de bala. Por ello, ambas fueron trasladadas a centros asistenciales de la zona.

ATENCION. Una persona muerta y dos heridas deja la incursión de hombres armados en la vía panamericana, sector El Cofre, Cajibío. Los delincuentes trataron de detener el vehículo pero ante la reacción del conductor para evadirlos, le dispararon. #viapanamericana #Cauca pic.twitter.com/t23esywuRm — Miller Fernando Arias (@millerfdoarias) November 28, 2026

Pero esto no fue lo único que se registró. En el corredor entre Remolino y Mojarras, en límites entre Cauca y Nariño, también se registró la presencia de sujetos armados que se llevaron tres camionetas de alta gama y un vehículo de carga tipo turbo. En este sector también se reportó el volcamiento de un carro, pero el conductor solo resultó herido.

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La serie de hechos violentos que se han registrado en las últimas semanas tiene en alerta a las comunidades que piden acciones de las autoridades. De igual forma, desde la Federación Colombiana de Transportadores de Carga y su Logística (Colfecar) advirtieron que hubo dos muertos (el de la camioneta y otro de un camión de carga), así como pidieron al Gobierno nacional fortalecer la presencia de la Fuerza Pública y militar para recuperar el control territorial.

Desde COLFECAR rechazamos y condenamos enérgicamente los hechos violentos registrados entre la madrugada y la mañana de hoy 28 de noviembre, en la vía Panamericana en los sectores de Mercaderes y Cajibío, departamento del Cauca.



Lamentablemente, estos hechos dejan como saldo el… — Colfecar (@Colfecar) November 28, 2026

Añadieron que la situación no solo compromete las operaciones logísticas de carga, sino también la integridad de conductores, pasajeros y comunidades que viven y transitan la vía Panamericana. "Estos actos de extrema violencia contra la población civil son inadmisibles y requieren una respuesta contundente por parte del Gobierno Nacional", añadió Colfecar en comunicado.