La jornada busca reunir esfuerzos para atender a las 30 familias damnificadas, apoyar las labores de búsqueda de una persona desaparecida y acompañar a los habitantes que enfrentar las…

Las comunidades indígenas de los territorios de Quintana y Polindara convocaron una Minga Humanitaria para acompañar a las familias afectadas por la avalancha que se registró durante la noche del domingo 22 de noviembre en la vereda El Hatico, zona rural de Totoró, Cauca.

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La jornada busca reunir esfuerzos para atender a las 30 familias damnificadas, apoyar las labores de búsqueda de una persona desaparecida y acompañar a los habitantes que enfrentar las consecuencias de la emergencia.

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¿A quiénes convocaron a la Minga Humanitaria?

Las autoridades tradicionales hicieron un llamado a las alcaldías de Popayán y Totoró, a la Gobernación del Cauca, a la Guardia Indígena y a la ciudadanía para que se vinculen a las acciones de asistencia y acompañamiento.

La convocatoria también busca reunir ayudas para las familias que perdieron bienes y enfrentan dificultades por las afectaciones en sus territorios. Las comunidades pidieron fortalecer la respuesta institucional y sumar esfuerzos para atender las necesidades más urgentes. "Hoy más que nunca se requiere de la unidad, la solidaridad y el trabajo comunitario para acompañar a quienes atraviesa esta difícil situación", expresaron en su llamado.

La emergencia en la vereda El Hatico

La emergencia ocurrió después de las fuertes lluvias que provocaron una creciente súbita de la quebrada El Mojón, una avenida torrencial y movimientos en masa que arrastraron lodo, piedras y material vegetal hacia otros afluentes. La emergencia ocasionó daños en vías de acceso y un puente.

Cerca de 100 personas fueron evacuadas preventivamente y algunas buscaron refugio en la cancha de El Hatico y en la casa comunitaria del Cabildo de Polindara. La creciente también afectó la bocatoma del acueducto de Popayán, ubicada sobre el río Palacé, luego de que el material arrastrado obstruyera la captación de agua. Esta situación generó interrupciones en el suministro para usuarios de la capital caucana.

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Mientras continúan las labores de atención y búsqueda, las comunidades indígenas y campesinas pidieron a los habitantes de las zonas cercanas a ríos, quebradas y laderas mantenerse atentos a las recomendaciones de los organismos de socorro ante la posibilidad de nuevas emergencias.