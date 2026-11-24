La Alcaldía de Santa Marta intensificó los operativos contra el ruido excesivo en diferentes sectores de la ciudad. Las jornadas, lideradas por el Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental (DADSA), llegaron a siete barrios y dejaron cinco medidas preventivas contra establecimientos comerciales señalados de incumplir las disposiciones ambientales sobre emisión de ruido.

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¿Cuáles son las nuevas medidas en Santa Marta contra el ruido en comercios?

Durante los procedimientos, las autoridades inspeccionaron las condiciones de funcionamiento de los negocios, atendieron reportes ciudadanos y realizaron actividades de sensibilización sobre los niveles de ruido permitidos y el derecho de los residentes al descanso.

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En los recorridos participaron la Policía Metropolitana, la Secretaría de Gobierno, los Vigías del Espacio Público y Control Urbano (VEPCU), la Dirección de Asuntos Policivos y representantes de Sayco y Acinpro, quienes también verificaron aspectos relacionados con el uso de música y los derechos de autor en los establecimientos comerciales.

Siete barrios están bajo vigilancia por el ruido

Los operativos llegaron a La Florida, Santa Fe, Líbano, Tejares del Libertador, Los Almendros, Bastidas y Galicia. En estos sectores, los equipos institucionales revisaron las actividades comerciales que pueden generar contaminación auditiva, especialmente por el uso de parlantes, pickups y sistemas de amplificación sonora.

Como resultado de las inspecciones, las autoridades impusieron cinco medidas preventivas a establecimientos que, según el DADSA, incumplían la normativa ambiental. También formularon advertencias a los responsables de los negocios para que ajusten sus actividades y eviten nuevas afectaciones a los vecinos.

La directora del DADSA, Paola Gómez Volaño, explicó que la entidad adelanta jornadas de sensibilización antes de aplicar los controles. Además, expresó que "las acciones buscan promover el respeto por las distintas preferencias de los ciudadanos y la tranquilidad de quienes viven en zonas residenciales".

¡En Santa Marta se acabó la tolerancia con el ruido excesivo! 🚨



Desde el DADSA, junto a @vepcu_smr @secgobiernosmr y @policiastamarta, intensificamos los operativos de control contra la contaminación sonora. El descanso y la tranquilidad de los samarios se respetan. pic.twitter.com/7lgyG2dTgy — DADSA Santa Marta (@dadsasm2024) November 23, 2026

Controles contra el ruido se reforzarán en Navidad

La administración distrital anunció que mantendrá los operativos de inspección, vigilancia y control en diferentes sectores de Santa Marta, especialmente durante la temporada de Navidad y Fin de Año, cuando suelen aumentar las actividades comerciales y musicales.

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El llamado está dirigido a propietarios de establecimientos, organizadores de eventos y ciudadanos que utilizan equipos de sonido en espacios públicos. Las autoridades recordaron que el uso de estos dispositivos debe respetar las disposiciones ambientales y de convivencia.

El propósito de los controles, según el Distrito, no es impedir las actividades comerciales o recreativas, sino evitar que el ruido afecte a quienes viven en los sectores intervenidos y garantizar condiciones de convivencia en los barrios.