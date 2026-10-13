Cortes de energía en Barranquilla y el Atlántico: revise los barrios y horarios

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Este martes 13 de octubre, varios sectores de Barranquilla y zonas rurales del Atlántico tendrán interrupciones programadas del servicio de energía por trabajos de instalación de redes y mantenimiento eléctrico, según informó Air-e Intervenida.
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Las labores se concentrarán en puntos específicos de los barrios San Isidro, Alfonso López y Los Jobos, en Barranquilla, así como en el corregimiento de La Peña, en jurisdicción de Sabanalarga. La empresa también anunció trabajos en Leña y en la vía a Candelaria.
La instalación de nuevas redes eléctricas está programada entre las 7:00 a.m. y las 6:00 p.m. La interrupción afectará los siguientes puntos: Calle 48, entre las carreras 22 y 23. Y la carrera 23 con calle 47C. En el barrio Los Jobos se realizarán cambios de elementos eléctricos entre las 8:05 a.m. y las 5:55 p.m. Los trabajos de poda y cambio de crucetas se realizarán entre las 8:45 a.m. y las 4:15 p.m. Los sectores afectados serán: calles 4 y 5, entre las carreras 17 y 20; y la carrera 7 con calle 7.
Air-e Intervenida también anunció intervenciones eléctricas en las zonas urbana y rural de Leña y en la vía Candelaria. Sin embargo, el horario divulgado presenta una inconsistencia, pues indica un inicio a las 7:50 p.m. y una finalización a las 4:00 p.m. Por ello, es necesario confirmar la programación antes de establecer la duración de la suspensión.
Recomendaciones durante los cortes
La empresa recomienda a los usuarios de los sectores programados organizar sus actividades con anticipación y cargar los dispositivos electrónicos antes de las interrupciones. También es importante desconectar equipos sensibles a variaciones de voltaje y evitar manipular instalaciones eléctricas durante las labores.
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Los cortes anunciados corresponden a sectores y direcciones específicas, por lo que no implican necesariamente una suspensión en todos los barrios mencionados.