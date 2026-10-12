Medellín tendrá cortes de agua esta semana: consulte los días y barrios afectados

Según la empresa, entre el 13 de septiembre y el 10 de octubre, el nivel del embalse pasó de…

Las lluvias de los últimos días en Medellín y el Valle de Aburrá no han sido suficientes para recuperar los niveles del embalse Piedras Blancas. Por esta razón, Empresas Públicas de Medellín (EPM) anunció que mantendrá por cuarta semana consecutiva las interrupciones programadas del servicio de acueducto en sectores del nororiente y centro-oriente de la ciudad.

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Según la empresa, entre el 13 de septiembre y el 10 de octubre, el nivel del embalse pasó de 92,44% al 68,79% de su capacidad. Aunque las precipitaciones de la última semana permitieron una recuperación cercana a tres puntos porcentuales, el aumento no compensa la reducción acumulada de las reservas.

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El sistema abastece a cerca de 300.000 habitantes de Medellín. EPM explicó que los cortes buscan reducir el consumo y contribuir a estabilizar el embalse mientras se recuperan sus niveles.

¿Por que continúan los cortes de agua?

La empresa también señaló que el ahorro de agua de los usuarios todavía no alcanza la meta establecida. Durante la última semana, los hogares de los sectores afectados por las interrupciones ahorraron en promedio 80 litros diarios por instalación, frente a una meta de 92 litros. Por ellos, las suspensiones continuarán día por medio, entre las 8:00 p.m. y las 4:00 a.m. del día siguiente, según el esquema asignado a cada sector.

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El primer esquema de cortes está programado para el lunes 12, miércoles 14, viernes 16 y domingo 18 de octubre. Comprende sectores de las comunas Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa y Buenos Aires. Entre los barrios y sectores incluidos están:

Popular: Carpinelo, El Compromiso, La Avanzada y La Esperanza n.2.

Carpinelo, El Compromiso, La Avanzada y La Esperanza n.2. Manrique : La Cruz, María Cano-Carambolas, San José de la Cima n.1 y Versalles n.2.

: La Cruz, María Cano-Carambolas, San José de la Cima n.1 y Versalles n.2. Aranjuez: Campo Valdés, La Piñuela, Las Esmeraldas y Manrique Central.

Campo Valdés, La Piñuela, Las Esmeraldas y Manrique Central. Villa Hermosa : Las Estancias, San Antonio y Villa Liliam.

: Las Estancias, San Antonio y Villa Liliam. Buenos Aires: Barrios de Jesús.

El segundo esquema corresponde al martes 13, jueves 15 y sábado 17 de octubre, con interrupciones en sectores de Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria. Entre los sectores mencionados por EPM están Marique Oriental, Santa Inés, Batallón Girardot, San Miguel, La Mansión, Llanaditas, Alejandro Echavarría, Caicedo, Los Ángeles y Boston.

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La programación puede varias según el sector, por lo que se recomienda consultar los canales oficiales de EPM para confirmar si una dirección específica está incluida. EPM recomienda reducir el consumo diario, evitar despediricios y almacenar únicamente el agua necesaria para las actividades básicas durante las horas de interrupción. La empresa mantiene las medidas de ahorro mientras espera que las condiciones permitan recuperar las reservas del embalse.