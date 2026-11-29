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La empresa Air-e anunció una serie de cortes de luz para este domingo 29 de noviembre en Barranquilla y el municipio de Soledad, por cuenta de la instalación de un nuevo transformador en la subestación 20 de julio para fortalecer la infraestructura eléctrica.
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Los cortes de luz se harán en más de 100 barrios de Barranquilla y Soledad, y serán escalonados de las 5:00 a.m. a las 5:00 p.m. en los siguientes sectores:
Urbanización Puerta de Oro, Villa Estefany, urbanización Villa Monaco y urbanización Nueva Jerusalén; desde la calle 47 hasta la calle 53, desde la carrera 9B hasta la carrera 14 (Ciudadela); en la calle 54 desde la carrera 12A hasta la carrera 14, en la carrera 15 desde la calle 54 hasta la calle 59 (El Encanto); en la calle 57 desde la carrera 15 hasta la carrera 15E (El Encanto); sector comprendido en la calle 59 desde la carrera 15 hasta la carrera 15E (Bella Murillo); en la calle 45 desde la carrera 9Sur hasta la carrera 15 (20 de Julio), sector comprendido en la carrera Avenida Las Torres desde la calle 45 hasta la calle 45E (20 de Julio); en la calle 56 hasta la calle 57B desde la carrera 40 hasta la carrera 43 (Villa del Carmen) y en la calle 63 con la carrera 5E.
Bella Arena, El Milagro y Villa Cecilia; en la carrera 10 desde la calle 50C hasta la calle 51B (Carrizal); la calle 45 hasta la calle Avenida Murillo desde la carrera 1 hasta la carrera 4 (20 de Julio); la calle Avenida Murillo hasta la calle 43A desde la carrera 1H hasta la carrera 2C; en la carrera 1H desde la calle Avenida Murillo hasta la calle 41C; y en la calle 34 desde la carrera 1H hasta la carrera 2 (Villa Blanca).
Los sectores que van desde la calle 46 hasta la calle 46D, desde la carrera 6C Sur hasta la carrera 13 Sur (Ciudadela 20 de Julio); la avenida Las Torres hasta la carrera 1C3, desde la avenida Murillo hasta la calle 45H (Ciudadela 20 de Julio); el sector comprendido desde la carrera 2C hasta la carrera 5 desde la calle 41C hasta la calle 44 (Ciudadela 20 de Julio); Villa Estadio, Los Ángeles, Las Moras de Occidente, Los Robles VII Etapa, Los Cedros, Villa Estadio, Urbanización Villa Angelita I, Urbanización Villa Angelita II y Villa Las Moras Etapa II; en la carrera 42 entre calle 56 y calle 57 (Villa del Carmen) y en la carrera 15 Sur entre calle 46C y calle 47C (Villa Estadio Palma).
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El Oasis; la calle 47 hasta la calle 49 desde la carrera 41 hasta la carrera 42 (El Parque); la carrera 44 desde la calle 45 hasta la calle 40 (El Parque); la calle 43 desde la carrera 43A hasta la carrera 45A (El Parque); la calle 41 hasta la calle 44 desde la avenida Circunvalar hasta la carrera 43A (El Parque); sector comprendido en la Avenida Circunvalar desde la calle 45 hasta la calle 49 (Escuela y Clínica de la Policía); sector comprendido en la Avenida Circunvalar con la carrera 43, desde la calle 44 hasta la calle 35 desde la carrera 28A hasta la carrera 30 (Urbanización Arboleda); en la calle 35 desde la carrera 33 hasta la carrera 36 (Urbanización Arboleda); en la carrera 30 desde la calle 30 hasta la calle 32 (Urbanización Arboleda); en la calle 30 desde la carrera 17 hasta la carrera 26 y sector comprendido desde la calle 30 hasta la calle 33 desde la carrera 11 hasta la carrera 15B.
Los Laureles, Cisneros, La Ilusión, El Pasito, Juan Domínguez, Sal Si Puedes, San Fernando, La Esperanza, La Loma, 7 de Agosto y Cavica; en la carrera 46 desde la calle 42 hasta la calle 49 (Urbanización El Parque); la calle 40 hasta la calle 42A desde la carrera 44A hasta la carrera 46 (Urbanización El Parque); en la carrera 42 desde la calle 45 hasta la calle 41B (Urbanización El Parque); en la carrera 43 desde la calle 41B hasta la calle 40D (Urbanización El Parque); la calle 44 hasta la calle 46 desde la carrera 41B hasta la carrera 41H (Urbanización El Parque); en la calle 35 con la carrera 30 (Urbanización Arboleda); en la calle 30 desde la carrera 21 hasta la carrera 26, desde la calle 30 hasta la calle 40A desde la carrera 19 hasta la carrera 26 (Puerto Armónica – Puerto Guitarra); en la carrera 16 desde la calle 33B hasta la calle 35, desde la calle 27 hasta la calle 39 desde la carrera 16 hasta la carrera 17, desde la calle 21 hasta la calle 30 desde la carrera 14A hasta la carrera 15A (La Floresta); la calle 21 hasta la calle 30 desde la carrera 15A hasta la carrera 17 (San Antonio) y la calle 15 hasta la calle 19 desde la carrera 16 hasta la carrera 17 (Pumarejo).
Los Robles, Los Robles I, Almendros Etapa 1, Almendros Etapa 8, Almendros Etapa 9, Villa Estadio, Villa Estadio II y Jardín Villa Estadio; desde la calle 49 Sur hasta la calle 74 desde la carrera avenida Circunvalar hasta la carrera 4 Sur (Siete de Abril); desde la calle 45D hasta la calle 46C desde la carrera avenida Circunvalar hasta la carrera 18 Sur, y en la calle 55 desde la carrera 29 hasta la carrera 34B (Urbanización Las Gaviotas).
Las Moras, Las Moras 4 Etapa, Las Moras de Occidente, Las Moras Norte, Altos de Sevilla, Los Loteros, Ciudad Camelot, Las Acacias y Estación de Transmetro Soledad; en la calle 63 con la carrera 15G (Estadio); en la calle 64 con la carrera 15G (Estadio); la calle 63 hasta la calle 67C desde la carrera 22D hasta la carrera 23B (Urbanización Las Moras); y de la calle 56B hasta la calle 59 desde la carrera 34E hasta la carrera 37 (Urbanización Las Gaviotas).
Las Trinitarias, Bella Murillo, Ciudad Bolívar, Montecarlo y Urbanización Martha Guisella; en Soledad; desde la calle 56 hasta la calle 56A, desde la carrera 34C hasta la carrera 35 (Las Gaviotas); en la calle 56 desde la carrera 28 hasta la carrera 34A (Las Gaviotas); la calle 62A hasta la calle 63 desde la carrera 13G hasta la carrera 15 (Los Rosales); en la calle 54 con la carrera 14; desde la calle 46 hasta la calle 54 desde la carrera 6F hasta la carrera 13 (Ciudadela Metropolitana); desde la calle 53B hasta la calle 56 desde la carrera 4 hasta la carrera 9.
La Bonanza, La Fe, urbanización Las Nubes, Tajamar I, Tajamar II, Las Farrucas y Parque Muvdi III; desde la calle 44A hasta la calle 46 desde la carrera 24 hasta la carrera 29 (Parque Muvdi I); la calle 48 hasta la calle 48B desde la carrera 15 hasta la carrera 16B (Urbanización Normandía); desde la calle 47 hasta la calle 48 desde la carrera 24 hasta la carrera 16B (Urbanización Normandía); en la carrera 20 desde la calle 43 hasta la calle 44 (Puerto Bongue) y la calle 44 hasta la calle 44A desde la carrera 23 hasta la carrera 24. También estarán incluidos los barrios 3 de Noviembre, Renacer, Villa Adela I, Villa Adela II, Zarabanda, Manuela Beltrán y Linda María; desde la calle 41 hasta la calle 47 desde la carrera 17 hasta la carrera 19 (Urbanización Normandía).