Daño en tubería deja sin agua al norte y suroccidente del área metropolitana de Barranquilla

Sectores del norte y del suroccidente de Barranquilla, así como varias zonas del municipio de Soledad, tienen suspensión del servicio de agua por una fuga que se presentó en una tubería de aducción de 42 pulgadas ubicada en predios del Acueducto Distrital, según confirmó la empresa Triple A, que mantiene cuadrillas en el sitio desde que se detectó la falla.

El tramo averiado hace parte de la infraestructura que transporta el agua antes de que llegue a la red de distribución, y por eso el dañi en ese punto afecta distintas zonas del área metropolitana. La compañía no ha entregado el listado de los barrios específicos afectados ni el número de usuarios que están sin suministro y sobre la duración de los trabajos, Triple A señaló que "estará informando oportunamente sobre los avances de los trabajos y el tiempo estimado de la intervención", anticipó que el servicio volverá de manera gradual en los sectores comprometidos una vez terminen los trabajos. La empresa también se disculpó por los inconvenientes que la interrupción les genera a los usuarios.

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Este episodio sucede menos de un mes después de otra emergencia similar: el 20 de octubre, una fuga en una tubería de 24 pulgadas dejó sin suministro a más de diez barrios de barrios de Barranquilla y Soledad, entre ellos Los Pinos, Villas del Caribe, Montecielo, El Castillo, Los Andes, Villa María y el centro del municipio, donde los habitantes alcanzaron a reportar más de 48 horas sin agua.

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En redes sociales, los usuarios manifestaron su molestia con la empresa por los constantes daños en las tuberías y las interrupciones del suministro, y también por la falta de información sobre el alcance de la falla actual. "Exigimos respuestas. Estamos a altas temperaturas, ya llevamos horas sin agua y sin respuesta de ustedes. Exigimos actualización y detalles del arreglo y el daño", reclamó una persona en los comentarios del comunicado que Triple A publicó en X.