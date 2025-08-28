Enfrentamiento entre policías y presuntos ladrones dejó un muerto, en Sabanalarga

El presunto ladrón que murió, identificado como Sebastián Andrés Coronado Rivas, tenía una anotación judicial por hurto. Foto: Alcaldía de Sabanalarga

Un muerto dejó una balacera que se registró en la noche del pasado miércoles 27 de agosto, en el municipio de Sabanalarga, en Atlántico. Las autoridades se enfrentaron contra dos sujetos que se habría robado una motocicleta en Baranoa y quienes respondieron a disparos a los Policías que les pidieron una inspección.

Todo comenzó con el robo de la motocicleta, en el kilómetro 94 de la vía La Cordialidad, en zona rural de Baranoa, donde delincuentes abordaron a una persona a la que amenazaron con un revolver y le quitaron su motocicleta.

“Posterior a despojar al ciudadano del vehículo, huyeron con dirección hacia el municipio de Sabanalarga”, explicó la Policía de Atlántico, que luego inició su búsqueda con el número de la placa.

Así fue como, tras encontrar el vehículo, los uniformados se acercaron y le pidieron a los dos hombres que se movilizaban en ella que se bajaran para una inspección, pero los sujetos hicieron caso omiso y dispararon contra las autoridades.

En el cruce de disparos, resultó herido Sebastián Andrés Coronado Rivas, de 18 años, quien falleció en la clínica San Rafael. Su acompañante, otro joven de 17 años, que también resultó herido, no presenta lesiones de gravedad y fue capturado.

En el procedimiento, la Policía de Atlántico confirmó que se incautó el revólver que se habría usado en el hurto y se recuperó la motocicleta. Junto a esto se conoció que el joven que falleció tenía anotaciones judiciales por hurto.

En cuanto al joven de 17 años, la Policía aseguró que será presentado ante el de Responsabilidad Penal para Adolescentes por los delitos de hurto y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.