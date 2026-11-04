Investigan incendio en antigua bodega donde se frustró un robo en Barranquilla

De acuerdo con el teniente Miguel Gallo, del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, el fuego afectó principalmente archivos,…

Un incendio se registró durante las primeras horas de este miércoles 4 de noviembre en una bodega de las antiguas instalaciones de la empresa Transbank, ubicada en la carrera 42F con calle 74, en Barranquilla. La emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos de la ciudad, que evitó que las llamas alcanzaran una mayor magnitud.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

De acuerdo con el teniente Miguel Gallo, del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, el fuego afectó principalmente archivos, material almacenado y mobiliario que permanecía en el inmueble, que se encontraba abandonado. Entre los elementos comprometidos había papel y madera, materiales que facilitaron la propagación inicial de las llamas.

Publicidad

Dos máquinas atendieron la emergencia

Sobre el origen de la conflagración, Gallo explicó que "una de las hipótesis apunta a que una persona habría ingresado al lugar con la intención de robar, y durante esa acción, habría provocado el fuego". Sin embargo, aclaró que esta posibilidad aún es materia de investigación y no ha sido confirmada.

Para controlar el incendio fueron necesarias dos máquinas del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, la máquina 35, procedente de la estación El Edén, y la máquina 31, de la Estación Central 11 de Noviembre. Una vez extinguidas las llamas, los bomberos realizaron las labores de remoción y enfriamiento en el área afectada para evitar que se reactivara el fuego.

Le puede interesar: Advierten estafas en venta de boletas para la final de la Sudamericana en Barranquilla

Desde la Alcaldía de Barranquilla actuamos de inmediato para atender el incendio registrado en una bodega detrás de la Estación de Servicio El Muñeco, en la cra. 42F con cl. 74.



Dos máquinas del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla lograron controlar la situación. pic.twitter.com/Q7vL1p0S34 — Alcaldía de Barranquilla (@alcaldiabquilla) November 4, 2026

El teniente Gallo también señaló que los organismos de emergencia han tenido una actividad intensa frente a los incendios en los últimos meses. A esta situación, explicó, se suman las condiciones climáticas como los periodos de sequía y lluvia, y los efectos asociados al fenómeno de El Niño.