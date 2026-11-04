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Ataque sicarial en el centro de Medellín dejó tres muertos, entre ellos un policía

El patrullero tenía 27 años y llevaba siete años al servicio de la Policía. Fue asesinado durante la reacción al ataque armado.

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Redacción Colombia
Imagen de referencia, CTI.
Imagen de referencia. El ataque ocurrió en la madrugada, tras la reacción policial, se desplegó un operativo en la zona para buscar a los responsables y recoger elementos que permitan avanzar en la investigación.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Un patrullero de la Policía Nacional murió en la madrugada de este miércoles 4 de noviembre, durante la reacción de uniformados a un ataque armado en el centro de Medellín, Antioquia. La víctima fue identificada como Jamilton Andrés Santa Aguirre, de 27 años, quien recibió un disparo en la cabeza mientras los policías perseguían a los presuntos responsables del hecho.

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El episodio comenzó hacia las 12:17 a.m., cuando hombres armados atacaron a dos personas en este sector de la capital antioqueña. El uniformado, adscrito a la estación de Policía Candelaria, se encontraba patrullando la zona junto con otros compañeros y reaccionó al escuchar los disparos.

De acuerdo con la información preliminar, los presuntos responsables huyeron en motocicletas y abrieron fuego contra los policías durante la persecución. En medio del intercambio de disparos, Santa Aguirre resultó herido. Sus compañeros lo trasladaron al hospital San Vicente Fundación, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones. El balance de los hechos es de tres personas muertas, el patrullero y los dos hombres que fueron atacados inicialmente.

Operativo tras el asesinato del patrullero

Las primeras hipótesis apuntan que el doble homicidio estaría relacionado con una disputa entre estructuras criminales por el control territorial de una zona del centro de Medellín. Según el alcalde Federico Gutiérrez, una de las personas asesinadas registraba varios antecedentes judiciales.

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Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias del ataque, identificar a los responsables y determinar si pertenecen a alguna de las organizaciones delincuenciales que operan en este sector de la ciudad.

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Después de los hechos, la Policía desplegó un operativo durante la madrugada para ubicar a los responsables. Según informó el alcalde, las primeras acciones permitieron la incautación de varias motocicletas y otros elementos que podrían aportar a la investigación. El mandatario local rechazó el asesinato del uniformado y expresó su solidaridad con sus familiares y compañeros de institución.

Por Redacción Colombia

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