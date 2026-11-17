A través del decreto 1610 de 2026, la administración de la ciudad estableció que se prohíbe el tránsito de parrillero hombre entre las 11:00 p. m. y las 5:00 a. m. Aunque de esta…

La alcaldía de Barranquilla estableció nuevas condiciones para la circulación de motocicletas. Entre estas destaca la restricción del transporte de parrillero en horarios nocturnos en diferentes sectores de la ciudad, así como nuevos sectores donde se prohíbe el tránsito de estos vehículos.

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A través del decreto 1610 de 2026, la administración de la ciudad estableció que se prohíbe el tránsito de parrillero hombre entre las 11:00 p. m. y las 5:00 a. m. Aunque de esta medida se exceptúan los conductores que demuestren la propiedad del vehículo con la licencia de tránsito correspondiente.

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Sumado a esto, se mantiene la restricción de circulación de motocicletas en el Centro Histórico que se aplica en las siguientes zonas: calle 30, desde la carrera 46 hasta la carrera 38; la carrera 38, desde la calle 30 hasta la calle 45 (avenida Murillo); la calle 45 (avenida Murillo), desde la carrera 38 hasta la carrera 46; y la carrera 46, desde la calle 45 (avenida Murillo) hasta la calle 30.

De esta medida se exceptúa a las personas que demuestren una necesidad de circular por el centro, ya sea por residencia, estudio o trabajo. Para ello, solo se permite el ingreso del conductor en su moto, mientras que el permiso es personal e intransferible, así como se aclaró que se da de forma gratuita.

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Finalmente, la alcaldía amplió el radio de las zonas con restricción para motociclistas a: la avenida Hamburgo (calle 4), entre carrera 38 y carrera 30, carrera 30, entre Corredor Portuario (calle 6) y avenida Hamburgo (calle 4), calle 30, entre avenida Circunvalar y carrera 38, avenida Cordialidad, entre avenida Circunvalar y avenida Murillo (calle 45). Carrera 38, entre avenida Hamburgo (calle 4) y avenida Circunvalar; y avenida Circunvalar, entre avenida Murillo (calle 45) y calle 51B.

La restricción del parrillero en moto se ha aplicado en Barranquilla para reducir la incidencia de delitos como hurtos y asesinatos. En febrero de este año, la alcaldía expidió un decreto que mantiene la restricción hasta diciembre.