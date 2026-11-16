Primeras versiones indican que el conductor del vehículo de carga, que iba lleno de queso, perdió el control mientras manejaba por el tramo que conecta a Cajamarca con Calarca. Al intentar hacer una maniobra antes de…

Inconvenientes en la movilidad se registraron en el tramo de la vía La Línea que comunica a Cajarmaca con Calarca, debido a un grave accidente que se registró este lunes 16 de noviembre en el kilómetro 08+814, cerca del túnel Ocelotes.

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Primeras versiones indican que el conductor del vehículo de carga, que iba lleno de queso, perdió el control mientras manejaba por el tramo que conecta a Cajamarca con Calarca. Al intentar hacer una maniobra antes de ingresar al puente, terminó chocando contra el costado izquierdo de la vida, lo que le provocó la muerte inmediata.

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Las autoridades señalaron que en un primer momento fueron los testigos quienes intentaron auxiliar al conductor, pero debido a la gravedad del choque, la cabina quedó completamente destruida. Por este motivo, en la mañana de este lunes festivo la vía permaneció cerrada mientras se hizo el levantamiento del cuerpo y se retiró el vehículo.

Por estos hechos, Invías y la Policía de Tránsito recomendaron a quienes transitan por esta zona tomar como ruta alterna la vía Manizales–Fresno–Mariquita, así como mantenerse informados de la situación de la vía a través de la línea gratuita #767.

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De la víctima se conoció que se trata de Carlos Gustavo Peña Patiño, quien manejaba el vehículo de placas SXG-745 de Pereira. Tenía 56 años y nació en Palmira, Valle del Cauca, pero vivía desde hace varios años en el barrio San Nicolás de la capital de Risaralda.

Según cifras del observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, este año se ha registrado la muerte de 80 personas en accidentes viales en Risaralda, lo que, en comparación con el mismo periodo del año pasado, representa un aumento de 5,3 % (cuatro casos más). La mayoría de los casos se concentran en Pereira y Dosquebradas.