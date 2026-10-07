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Líder sindical de Barranquilla sufre atentado en su vivienda

La Central Unitaria de Trabajadores denunció que el hombre ya había recibido amenazas e intimidaciones por mensajes de texto.

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Redacción Colombia
Imagen de referencia. Núñez se desempeña como director del Departamento de Derechos Humanos de la CUT Atlántico.
Imagen de referencia. Núñez se desempeña como director del Departamento de Derechos Humanos de la CUT Atlántico.
Foto: El Espectador - José Vargas

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Gonzalo Núñez Payares, director del Departamento de Derechos Humanos de la CUT Atlántico y presidente del sindicato SINTRATRIPLE A.S.I. (Sindicato de Industria de Trabajadores de las Empresas o Sociedades de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Colombia), sufrió un atentado en su vivienda, según informó la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

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En un comunicado oficial, la organización detalló que Núñez había recibido amenazas días antes del ataque: el 2 de octubre de 2026 recibió un mensaje de WhatsApp a las 8:29 a.m. en el que le exigían renunciar a sus cargos de dirigencia en los sindicatos en las 24 horas siguientes, lo amenzaban mencionando sus labores como defensor de los derechos humanos. El domingo 4 de octubre, a las 11:50 p.m., dos hombres armados llegaron a disparar contra la fachada de su vivienda. Tanto el sindicalista como su familia resultaron ilesos.

Por lo tanto, la CUT solicitó al Gobierno Nacional y al Ministerio de Interior activar urgentemente los mecanismos de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), así como a la Fiscalía General de la Nación acelerar la investigación para identificar a los responsables tras las amenzas y el ataque que ponen en riesgo la vida del dirigente sindical y su familia: "Es un hecho bastante grave para nosotros, porque ya se pasa de unas amenazas a un atentado, por eso nosotros como CUT estamos exigiendo al Gobierno Nacional que se tomen medidas de carácter urgente para garantizar la protección del compañero Gonzalo Núñez, pues está en riesgo, no solamente la vida de él, sino la de su núcleo familiar".

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Finalmente, la organización hizo un llamado a los distintos sindicatos a rechazar el ataque hacia Núñez y advirtió sobre la situación que atraviesan los sindicatos y líderes sindicales en el país, de persecución y estigmatización: "Con la incorporación de Colombia al Escudo de las Américas, orientado por el Gobierno de De la Espriella, y la activación de la doctrina del enemigo interno, estas acciones no constituyen hechos aislados. La actividad sindical se desarrolla en un panorama alarmante de estigmatización y persecución que busca silenciar su ejercicio legitimo en Colombia".

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