Un bus de 20 pasajeros de la empresa Coflonorte, Los Libertadores, que cubría la ruta Bogotá-Bucaramanga, sufrió un accidente en la Curva del Capitán, Moniquirá, Boyacá, en la madrugada del miércoles 7 de octubre de 2026. Según los reportes preliminares, el conductor habría perdido el control del vehículo por las condiciones en las que se encontraba la vía después de las lluvias registradas en el municipio y, aproximadamente a las 2:00 a.m., cayó por un barranco bajo el Alto de la Virgen.

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Bus cayó al abismo en Moniquirá y dejó 17 personas heridas

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De las personas que viajaban en el bus, 17 resultaron heridas y cinco de ellas presentaron lesiones graves, según el Hospital de Moniquirá, hasta donde fueron trasladados para su atención gracias a un trabajo conjunto del Centro Regulador de Urgencias de Boyacá mediante Código Trauma y ambulancias provenientes de Arcabuco, Motavita, Cómbita y Moniquirá. "Todos los pacientes fueron recibidos en el Servicio de Urgencias, donde se realizó triaje, valoración inicial bajo enfoque de trauma, estabilización, analgesia, estudios diagnósticos y definición de conducta de acuerdo con los hallazgos individuales", señaló el hospital y explicó que activó todos los protocolos para organizar los recursos que permitieran la atención de múltiples víctimas.

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La emergencia fue atendida por los Bomberos de Moniquirá y Arcabuco y voluntarios de la Cruz Roja. Gloria Wilches, comandante del Cuerpo de Bomberos de Moniquirá, explicó que dos ocupantes quedaron atrapados y los organismos de socorro debieron rescatarlos.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer las condiciones que llevaron al accidente.

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Finalmente, el Hospital de Moniquirá E.S.E. entregó la lista de los pacientes atendidos:

1. Paciente masculino de 48 años de edad presenta trauma craneoencefálico y heridas en extremidades. Condición estable.

2. Paciente femenina de 23 años de edad presenta trauma craneofacial y trauma cervical. Condición estable.

3. Paciente masculino de 41 años de edad presenta trauma cerrado de tórax, fractura de clavícula y contusiones pulmonares. Condición en seguimiento.

4. Paciente femenina de 22 años de edad presenta herida en cara y trauma de escápula. Condición estable.

5. Paciente masculino de 50 años de edad presenta trauma cerrado de tórax, fracturas costales y neumotórax laminar. Condición estable.

6. Paciente femenina de 60 años de edad presenta fractura de húmero derecho y fractura de clavícula derecha. Condición estable.

7. Paciente masculino de 28 años de edad presenta trauma cerrado de tórax y contusión en hombro. Condición estable.

8. Paciente masculino de 27 años de edad presenta trauma de tórax, fractura costal y trauma de pelvis. Condición estable.

9. Paciente masculino de 56 años de edad presenta contusión en rodilla. Condición estable.

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10. Paciente masculino de 32 años de edad presenta trauma craneoencefálico y trauma cerrado de tórax. Condición estable.

11. Paciente femenina de 62 años de edad presenta trauma cerrado de tórax y abdomen. Condición estable.

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12. Paciente masculino de 46 años de edad presenta trauma craneofacial y trauma cervical. Condición estable.

13. Paciente masculino de 36 años de edad presenta fractura abierta de tibia y peroné. Condición estable.

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14. Paciente masculino de 34 años de edad presenta trauma toracoabdominal cerrado. Condición estable.

15. Paciente masculino de 48 años de edad presenta trauma en cadera. Condición estable.

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16. Paciente masculino de 49 años de edad presenta herida en dorso y trauma en rodilla. Condición estable.

17. Paciente masculino de 45 años de edad presenta trauma craneofacial y trauma cerrado de tórax. Condición en seguimiento.