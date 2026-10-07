Lluvias dejan vías inundadas, deslizamientos y colapsos de estructuras en Cúcuta

En el barrio Morelli, sobre la Autopista Internacional, y en inmediaciones del Club Tennis, en la Avenida Cero, se reportaron desprendimientos de rocas en los que un taxi resultó afectado. Prato aseguró…

Durante la noche del martes 6 de octubre de 2026, fuertes lluvias sobre Cúcuta generaron distintas emergencias en varios puntos de la ciudad. El secretario de Gestión del Riesgo de Desastres de Cúcuta, Fabián Prato, precisó que las zonas más afectadas son las comunas 1,2,3,4,5 y 10.

En el barrio Morelli, sobre la Autopista Internacional, y en inmediaciones del Club Tennis, en la Avenida Cero, se reportaron desprendimientos de rocas en los que un taxi resultó afectado. Prato aseguró que se coordinan acciones con la multinacional de servicios ambientales Veolia para el despeje de las vías y además añadió de un "reporte en la Comuna 10, en el sector El Arenal, donde hubo un colapso de una parte de la cubierta. De igual forma, también se verificó por parte de la Secretaría unas vías que generan desprendimiento cada vez que llueve".

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En el sector La Granja, en el barrio La Cabrera, colapsó parcialmente una estructura y algunas estructuras de contención. Las autoridades también informaron el colapso en algunos puntos del alcantarillado de la ciudad, la inundación de vías y altos niveles en los canales La Cabrera y Bogotá, que casi alcanzaron su límite de capacidad.

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Prato aclaró que no se registraron personas heridas y que los organismos de socorro realizaron un recorrido para evaluar las zonas críticas de la ciudad. Además, hizo un llamado para estar alerta ante nuevas tormentas, pues según datos del IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales), a pesar del fénomeno de El Niño que enfrenta el país, la región debe prepararse "para la segunda temporada de más lluvias en el año".

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La Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres de Villa del Rosario, municipio aledaño, también registró inundaciones, deslizamientos y colpasos de estructuras de contención en los sectores Trapiches, Campo Verde, Lomitas, La Pampa y Colinas de Vista Hermosa.