Lluvias en Barranquilla dejaron varios sectores sin energía: trabajan para restablecerla

Entre las zonas donde se reportaron cortes de energía están los barrios Paraíso, Villa Carolina, La Concepción, Alameda del Río y Villa Campestre….

Las fuertes lluvias que cayeron en Barranquilla y su área metropolitana ocasionaron afectaciones en el servicio de energía eléctrica en distintos sectores. Habitantes de varios barrios reportaron interrupciones en el suministro, mientras la empresa Air-e Intervenida informó que adelanta trabajos para restablecerlo.

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Entre las zonas donde se reportaron cortes de energía están los barrios Paraíso, Villa Carolina, La Concepción, Alameda del Río y Villa Campestre. La situación generó molestias entre los usuarios, quienes señalaron que la falta de electricidad afectó sus actividades cotidianas y reclamaron información sobre los tiempos de solución.

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Residentes de distintos barrios manifestaron su preocupación por las interrupciones del servicio durante el aguacero. Ante los reportes, Air-e Intervenida indicó que sus equipos trabajan para restablecer el servicio en los circuitos Tajamares y Flores 7, que alimentan sectores ubicados en inmediaciones de la Vía 40, Siape y Villa Carolina. "Las condiciones atmosféricas adversas han dificultado la labor de nuestros técnicos", señaló la compañía.

#EntérateAtlántico🌀 Trabajamos en el restablecimiento del servicio de energía en los circuitos Tajamares y Flores 7, los cuales alimentan sectores ubicados en inmediaciones de la Via 40, Siape y Villa Carolina en #Barranquilla. Las condiciones atmosféricas adversas han… pic.twitter.com/96Rmi3MMOw — Air-e Intervenida (@Aire_Energia) November 4, 2026

Lluvias también provocaron inundaciones y emergencias en el Atlántico

Las afectaciones en el suministro eléctrico se sumaron a otras emergencias ocasionadas por las fuertes lluvias en el área metropolitana. En Galapa, abitantes de los barrios Las Mercedes y La Inmaculada 2 reportaron inundaciones en viviendas, algunas de ellas por el rebosamiento del sistema de alcantarillado.

En Soledad, la creciente del arroyo El Salao arrastró a un adulto mayor y a dos niñas que se movilizaban en motocicleta por el barrio Los Cedros. Una de las niñas fue rescatada por habitantes del sector y trasladada a un centro asistencial. El cuerpo del adulto fue hallado horas después, mientras los organismos de socorro continuaban la búsqueda de la niña de cinco años.

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) explicó que las precipitaciones están relacionadas con condiciones de inestabilidad atmosférica y alta concentración de humedad en la región Caribe. Además, recordó que noviembre hace parte de la segunda temporada de lluvias del año, por lo que todavía pueden presentarse aguaceros y tormentas .