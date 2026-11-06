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Emergencia por fuertes lluvias en Medellín: reportan inundaciones y quebradas en alerta roja

La emergencia también afectó la movilidad en dos puntos de la ciudad: Premium Plaza y la glorieta de La Minorista.

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Redacción Colombia
Emergencia por fuertes lluvias en Medellín
Las fuertes lluvias en Medellín elevaron a nivel rojo la quebrada La Presidenta, en el sector de El Poblado, y provocaron encharcamientos e inundaciones en sectores como el centro comercial Premium Plaza y la glorieta de La Minorista.
Foto: Redes sociales

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Las fuertes lluvias registradas en Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá durante la tarde del jueves 5 de noviembre encendieron las alertas de las autoridades. La quebrada La Presidenta, ubicada en el sector de El Poblado, alcanzó el nivel rojo, mientras que los afluentes Las Palmas y La Iguaná se encuentran en nivel naranja.

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El incremento de las precipitaciones también provocó afectaciones en la movilidad. La Secretaría de Movilidad reportó encharcamientos en inmediaciones del centro comercial Premium Plaza y en la glorieta de La Minorista, por lo que recomendó a los conductores transitar con precaución y tomar vías alternas.

Quebradas están en alerta por las lluvias

De acuerdo con el reporte del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA), la quebrada La Presidenta llegó a nivel rojo, la categoría más alta de monitoreo, debido al aumento de su caudal. Por su parte, las quebradas Las Palmas y La Iguaná permanecen en nivel naranja.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que las precipitaciones también se extendían a otros municipios del Valle de Aburrá y que los equipos de gestión del riesgo mantenían el seguimiento a los puntos críticos.

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La Secretaría de Movilidad reportó un encharcamiento en la calle 29 con carrera 44, en el sector de Premium Plaza. También informó sobre acumulación de agua en la glorieta de La Minorista, en sentido norte-sur. Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron a los conductores reducir la velocidad, mantener la distancia entre vehículos y atender a las indicaciones de los agentes de tránsito mientas se normaliza la movilidad.

Recomendaciones ante las lluvias

Las autoridades mantienen el monitoreo de las quebradas y las condiciones de las vías mientras continúan las precipitaciones. Entre las principales recomendaciones está evitar acercarse a los cauces, no intentar cruzar zonas inundadas y reportar cualquier emergencia a la línea 123.

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También se recomienda consultar los reportes oficiales del SIATA para conocer la evolución de las lluvias y las alertas en los distintos sectores de Medellín y el Valle de Aburrá.

Por Redacción Colombia

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