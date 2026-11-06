Así se prepara Santa Marta para anticipar emergencias por las condiciones del mar

La seguridad marítima no depende únicamente de la capacidad de respuesta ante una emergencia. También está relacionada con la posibilidad de anticiparla. En Santa Marta, donde la actividad portuaria, pesquera y turística mantiene una estrecha relación con las condiciones del mar, la Dirección General Marítima (Dimar) adelanta trabajos de mantenimiento y verificación de sus equipos de monitoreo oceanográfico y meteorológico, una infraestructura clave para conocer el comportamiento del Caribe colombiano y generar información que contribuya a…

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La seguridad marítima no depende únicamente de la capacidad de respuesta ante una emergencia. También está relacionada con la posibilidad de anticiparla. En Santa Marta, donde la actividad portuaria, pesquera y turística mantiene una estrecha relación con las condiciones del mar, la Dirección General Marítima (Dimar) adelanta trabajos de mantenimiento y verificación de sus equipos de monitoreo oceanográfico y meteorológico, una infraestructura clave para conocer el comportamiento del Caribe colombiano y generar información que contribuya a prevenir situaciones de riesgo.

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Las actividades se desarrollan con el apoyo del ARC Roncador, buque hidrográfico multipropósito de la Armada Nacional, en coordinación con la Capitanía de Puerto de Santa Marta y la Señalización Marítima de Barranquilla.

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Durante las operaciones se realiza el levantamiento de boyas del canal de navegación para intervenir sus componentes físicos, electrónicos y eléctricos, además de labores relacionadas con la Red de Medición de Parámetros Oceanográficos y de Meteorología Marina (RedMPOMM).

Tecnología para anticipar las condiciones del mar

La RedMPOMM es una plataforma implementada y administrada por la Dimar que permite monitorear, diagnosticar y analizar la variabilidad climática, oceanográfica y meteorológica en las cuencas del Pacífico y el Caribe colombianos. Sus mediciones, disponibles en tiempo cuasi real, proporcionan información fundamental para conocer las condiciones del entorno marítimo y respaldar la toma de decisiones de las autoridades.

Su importancia está relacionada con la prevención de fenómenos que pueden comprometer la seguridad de las comunidades costeras y de quienes desarrollan actividades en el mar. Entre sus aplicaciones se encuentran el seguimiento de fuertes oleajes, mares de leva, tormentas tropicales y otros eventos que requieren vigilancia permanente.

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La información recopilada también sirve de insumo para las operaciones de búsqueda y rescate (SAR), la seguridad de la navegación, la gestión del riesgo y la elaboración de productos de pronóstico y seguimiento climático, como el boletín ENOS y el Boletín de Alerta Climática.

El trabajo del ARC Roncador en el canal marítimo

El capitán de corbeta Juan Felipe Guarín Neira, comandante del ARC Roncador, explicó que estas intervenciones hacen parte de las acciones que desarrolla la autoridad marítima para garantizar condiciones adecuadas de navegación en el Caribe colombiano.

“El ARC Roncador, buque hidrográfico multipropósito, en coordinación con la Capitanía de Puerto de Santa Marta y con la Señalización Marítima de Barranquilla, está desarrollando actividades de mantenimiento en sus canales”, señaló.

Sobre los procedimientos adelantados, precisó que una de las operaciones consiste en retirar temporalmente una boya del canal de Santa Marta para realizar una intervención integral. El procedimiento contempla su izado, aseguramiento en la cubierta de carga del buque, revisión y mantenimiento de sus componentes y posterior instalación en el agua.

“Nos encontramos realizando el levantamiento de una de las boyas del canal de Santa Marta, con el fin de hacer todo su mantenimiento, tanto físico como electrónico y eléctrico”, explicó el comandante.

Información que respalda la seguridad portuaria

Además de las intervenciones sobre la señalización marítima, las actividades incorporan trabajos asociados al monitoreo oceanográfico, cuyos registros permiten alimentar los procesos de análisis y pronóstico del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH).

De acuerdo con Guarín Neira, estos datos permiten estudiar las condiciones oceanográficas de la zona y generar pronósticos para los días siguientes. Se trata de información que contribuye a que navegantes, pescadores, operadores portuarios y autoridades cuenten con mayores elementos para evaluar las condiciones del mar antes de desarrollar sus actividades.

El comandante también destacó que los procedimientos se realizan bajo estándares internacionales establecidos por la Asociación Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima y Autoridades de Faros (IALA), organismo de referencia para la señalización y las ayudas a la navegación.

“Todos estos mantenimientos se realizan bajo los más altos estándares, de acuerdo con la IALA, con el fin de incrementar la capacidad y la maniobrabilidad portuaria que tiene el puerto de Santa Marta”, afirmó.

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Mantenimiento periódico para garantizar la operación

Según explicó el oficial, estas labores se desarrollan aproximadamente cada uno o dos años, como parte de los procesos de conservación y verificación de la infraestructura marítima. Su continuidad permite mantener en condiciones adecuadas los elementos que orientan a las embarcaciones durante su ingreso, salida y tránsito por los canales de navegación.

La relevancia de estas intervenciones también está vinculada con el movimiento de carga y la dinámica económica del puerto de Santa Marta, uno de los puntos estratégicos para el comercio exterior en el Caribe colombiano.

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Mantener operativas las ayudas a la navegación y disponer de información oceanográfica confiable resulta determinante para reducir riesgos y favorecer la continuidad de las operaciones.

Con estas acciones, la Dimar busca fortalecer dos componentes esenciales de la actividad marítima: la infraestructura que permite navegar de manera segura y los sistemas de información que ayudan a comprender y anticipar el comportamiento del mar. Una tarea que, más allá del mantenimiento técnico, tiene un impacto directo en la protección de la vida humana, la prevención de emergencias y la competitividad portuaria de Santa Marta.