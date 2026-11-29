Por un lado, se señala que el conductor Fabián Meriño, que iba sobre la calle 63, en la prolongación de la calle Murillo, intentó…

Un enfrentamiento entre las autoridades y motociclistas se registró en la mañana de este domingo 29 de noviembre, en Soledad, Atlántico, tras la muerte de un domiciliario que se movilizaba en moto y que terminó siendo arrollado por un camión. Detrás de la acción violenta hay dos versiones de lo que produjo el accidente de tránsito.

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Por un lado, se señala que el conductor Fabián Meriño, que iba sobre la calle 63, en la prolongación de la calle Murillo, intentó evadir un puesto de control que tenían en el lugar agentes de tránsito. En la maniobra habría perdido el control, por lo que terminó siendo arrollado por un camión que pasaba por la vía.

Pero un testigo señaló que el accidente no habría sido así, sino que uno de los agentes de tránsito habría halado la moto, tomando la parrilla en la parte de atrás; esto habría hecho que Meriño perdiera el control y terminara siendo arrollado por el camión que venía detrás de él.

Además, hay versiones que culpan al conductor del vehículo de carga. Pues testigos del hecho señalan que el conductor del camión habría cambiado de carril de manera intempestiva, entre el Transmetro y el carril particular, por lo que terminó chocando con el motocista que luego arrolló.

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Lo cierto es que, después de la muerte del domiciliario, a la zona del accidente llegaron más motociclistas que se enfrentaron a los agentes de tránsito. El enfrentamiento se escaló, ya que los manifestantes lanzaron piedras a los uniformados, quienes terminaron yéndose del lugar, así como le prendieron fuego a una motocicleta de las autoridades, lo que obligó a que a la zona llegaran antimotines del Esmad, quienes dispersaron a las personas en el lugar.

Por lo pronto, se espera que las autoridades realicen las investigaciones pertinentes que permitan aclarar qué causó el accidente del motociclista y, si es el caso, determinar las responsabilidades de los involucrados.