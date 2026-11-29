Las autoridades confirmaron que hallaron sin vida al cuarto minero que quedaba por rescatar de un socavón en la mina El Progreso, en zona rural de Remedios, en Antioquia, donde en la tarde del pasado viernes 27 de noviembre se presentó un derrumbe que taponó el ingreso al lugar. La esperanza se mantenía viva, debido a que en la madrugada del sábado salieron tres personas atrapadas con vida.

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La confirmación del hallazgo del cuerpo de Ronald Muñoz, de 26 años, se hizo en la mañana de este domingo 29 de noviembre, tras cumplirse más de 30 horas de trabajo del equipo de Salvamento Minero de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y los bomberos. Primeras versiones indican que el hombre fue hallado entre el material que se derrumbó, por lo que habría fallecido por aplastamiento.

La esperanza por encontrar al minero con vida era grande, debido a que en la madrugada del sábado, las autoridades lograron encontrar sanos y salvos a los otros tres mineros que quedaron dentro del socavón después de un derrumbe, al aparecer por acumulación de material que se registró dentro de la mina en Remedios.

Tras cerca de cumplirse dos días de labores de rescate, hallaron sin vida al cuarto minero atrapado en un socavón de Remedios, Nordeste de Antioquia. Las autoridades confirmaron que no han logrado recuperar el cuerpo. pic.twitter.com/WmZgCt0OEE — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) November 29, 2026

Los sujetos fueron evaluados dentro del socavón, donde se confirmó que estaban ilesos, por lo que en la mañana del sábado se hizo su extracción en medio de los vitores de la comunidad y el equipo de socorro que trabajaba desde la noche del viernes en el socavón para rescatarlos.

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"Fue una cosa bastante miedosa que no se la deseo a nadie. Nosotros entramos a las doce del día y nos rescataron como a las cuatro de la mañana. Darle el agradecimiento a las personas que estuvieron aquí rescatándonos a nosotros y pidiendo a Dios que podamos rescatar al otro compañero", señaló a Teleantioquia Fabián Arboleda, uno de los tres mineros rescatados.

Los trabajos de las autoridades se han dificultado, debido a que han tenido que excavar para encontrar a los mineros. A esto se suma que el cuerpo lo hallaron en una zona donde hay riesgo de nuevos desprendimientos, por lo que se continúan realizando maniobras para recuperar el cuerpo del minero que murió.