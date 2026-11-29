Primeras versiones indican que una acumulación de material provocó la socavación que obstruyó la entrada de la mina, por lo que a lo largo de la tarde y noche del viernes 27 de…

En la madrugada de este sábado 28 de noviembre se confirmó el rescate con vida de tres mineros, que permanecieron por más de 12 horas atrapados en una mina, donde se registró un derrumbe, en el sector conocido como El Mango, en zona rural del municipio de Remedios, en Antioquia.

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Primeras versiones indican que una acumulación de material provocó la socavación que obstruyó la entrada de la mina, por lo que a lo largo de la tarde y noche del viernes 27 de noviembre, la comunidad y autoridades de socorro se concentraron en reabrir el paso y buscar a las cuatro personas atrapadas.

En los trabajos de rescate participaron la alcaldía de Remedios, Salvamento Minero de la Agencia Nacional de Minería (ANM), el Dagran, la Gobernación de Antioquia, Bomberos, la Defensa Civil y la Fuerza Pública.

#Video Con sus familias y sin problemas de salud, ya se encuentran los 18 mineros que estaban atrapados en una mina de oro y que fueron rescatados en el municipio de #Remedios, Nordeste de #Antioquia. #MañanasBlu pic.twitter.com/azbd4UKTkF — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) July 18, 2025

Sobre las cuatro de la mañana, las autoridades confirmaron que tres de los cuatro mineros lograron salir del socavón. En imágenes compartidas en redes sociales se ve que son recibidos entre aplausos y vitores por las personas que se aglomeraron alrededor de la entrada del socavón.

"Fue una cosa bastante miedosa que no se la deseo a nadie. Nosotros entramos a las doce del día y nos rescataron como a las cuatro de la mañana. Darle el agradecimiento a las personas que estuvieron aquí rescatándonos a nosotros y pidiendo a Dios que podamos rescatar al otro compañero", señaló a Teleantioquia Fabián Arboleda, uno de los tres mineros rescatados.

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Pero los trabajos continúan. Las autoridades siguen en la búsqueda de un cuarto minero atrapado, por lo que pidieron a la comunidad de Remedios precaución, pero también evitar ingresar a la zona donde se registró el accidente minero para facilitar el trabajo de los cuerpos de rescate.

"La solidaridad de todos es fundamental y la mejor manera de ayudar en este momento es permitir que los equipos especializados desarrollen su trabajo de manera segura, ordenada y eficiente", dijo el alcalde, Albeiro Arenas, en un comunicado.