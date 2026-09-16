Operario de Air-e sufrió fuerte descarga eléctrica en un poste en Puerto Colombia

El trabajador se encontraba en la parte alta de la estructura cuando, por circunstancias que aún son materia de verificación, habría entrado en contacto con líneas de alta tensión. La descarga hizo que quedara suspendido en el poste y…

Un operario de Air-e resultó lesionado tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba labores de reparación en un poste ubicado en el corregimiento de Salgar, en jurisdicción de Puerto Colombia, Atlántico.

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El trabajador se encontraba en la parte alta de la estructura cuando, por circunstancias que aún son materia de verificación, habría entrado en contacto con líneas de alta tensión. La descarga hizo que quedara suspendido en el poste y generó una emergencia que fue atendida por los compañeros que se encontraban en el lugar.

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Sus compañeros lo auxiliaron

Tras el accidente, otros trabajadores acudieron para auxiliar al operario y ponerlo a salvo. Posteriormente fue trasladado de urgencia a la Clínica Portoazul Auna, donde recibió atención inmediata. De acuerdo con la información entregada por la Clínica, el trabajador presenta quemaduras de primer grado y permanece bajo observación. Su identidad, además, aún no ha sido revelada.

Las circunstancias en las que se produjo el contacto con las líneas eléctricas todavía están por establecerse. Por ahora, no se ha informado públicamente si hubo alguna falla durante el procedimiento de mantenimiento o qué originó exactamente el contacto con la red de alta tensión.

#ATLÁNTICO | Operario de Air-e sufrió una grave descarga eléctrica mientras realizaba labores de mantenimiento en Los Patios, Salgar. Fue trasladado a la Clínica Porto Azul. Su pronóstico es reservado. pic.twitter.com/lro2BGtSTt — Más Noticia (@masnoticiacol) September 15, 2026

Alta demanda de energía

El accidente se registra mientras la región Caribe atraviesa una temporada de altas temperaturas que ha elevado el consumo de electricidad por el mayor uso de aires acondicionados, ventiladores y equipos de refrigeración. La empresa atribuyó estas averías al aumento de la demanda y a la mayor exigencia sobre las redes eléctricas durante estos periodos.

Air-e informó recientemente que durante los primeros ocho días de septiembre 115 transformadores de distribución resultaron averiados en Atlántico, Magdalena y La Guajira. En el Atlántico fueron instalados 77 equipos para reemplazar los que presentaron fallas, 70 de ellos en Barranquilla y municipios del área metropolitana.

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Por ahora, el caso del operario ocurrido en Salgar permanece bajo verificación para determinar las circunstancias que llevaron a la descarga eléctrica y establecer qué ocurrió durante las labores de mantenimiento.