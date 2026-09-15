Cierres viales en Medellín: dos zonas tendrán restricciones desde esta semana

Aunque los cierres se realizarán en fechas diferentes, ambos tendrán impacto sobre corredores utilizados por vehículos particulares y transporte público. Por eso, la Secretaría de Movilidad…

La movilidad de Medellín tendrá modificaciones durante los próximos días por dos cierres viales programados en sectores de Acevedo y Laureles. Las restricciones obedecen a trabajos de mantenimiento en la línea K del Metrocable y a la realización del Bazar Avenida Jardín.

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Aunque los cierres se realizarán en fechas diferentes, ambos tendrán impacto sobre corredores utilizados por vehículos particulares y transporte público. Por eso, la Secretaría de Movilidad recomendó revisar los recorridos antes de salir y tener en cuenta las vías habilitadas para evitar retrasos.

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Cierre durante 15 días en Acevedo

El primer cierre comenzará a la medianoche del miércoles 16 de septiembre y se mantendrá hasta la medianoche del miércoles 30 de septiembre. Durante ese periodo estará cerrada completamente, la calle 107 entre las carreras 51B y 47, en ambos costados, en el sector Acevedo, en el norte de Medellín.

La restricción permitirá adelantar trabajos de mantenimiento del cable portador de la Línea K del Metrocable. Debido a la duración de las obras, quienes utilizan habitualmente ese corredor deberán modificar sus recorridos durante las dos semanas de intervención.

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La Secretaría de Movilidad informó que ya están definidos los desvíos para las rutas integradas y los vehículos de transporte público que circulan por la zona. Los usuarios deberán atender la señalización y las indicaciones dispuestas durante el desarrollo de los trabajos.

Laureles tendrá restricciones durante el fin de semana

El segundo cierre será temporal y se concentrará en Laureles. La carrera 73, entre las circulares 1A y 3, permanecerá cerrada desde la medianoche del viernes 18 de septiembre hasta la medianoche del domingo 20 de septiembre. La medida está relacionada con el Bazar Avenida Jardín, una actividad programada en el sector durante el fin de semana de Amor y Amistad. El evento se realizará entre las 9:00 a.m. y las 9:00 p.m., por lo que se prevé una alta afluencia de visitantes en esta zona del occidente de Medellín.

🚨 CIERRES EN ACEVEDO Y LAURELES



Atención usuarios de la Línea K del Metrocable y conductores. Desde la medianoche del miércoles 16 de septiembre hasta el miércoles 30, habrá cierre total 24 horas en la calle 107 entre carreras 51B y 47 por mantenimiento.



Además, por el Bazar… pic.twitter.com/TjluBWSjR4 — Comunas de Medellín (@ComunasMed) September 15, 2026

Además, durante el mismo periodo habrá un cierre controlado en la circular 2A, entre la transversal 74 y la carrera 73, a la altura del primer parque de Laureles. En este punto se permitirá únicamente el ingreso y la salida de los residentes del sector. Los demás vehículos deberán tomar vías alternas para continuar sus recorridos y evitar el tramo restringido.

Recomendaciones de movilidad

Ante los cierres programados, la Secretaría de Movilidad recomendó planear los recorridos con anticipación, respetar la señalización y utilizar las rutas alternas para evitar congestiones.

Quienes se movilicen por Acevedo deberán tener en cuenta que el cierre por mantenimiento del Metrocable comenzará el 16 de septiembre y se extenderá durante 15 días. En Laureles, la restricción será entre el 18 y el 20 de septiembre, coincidiendo con el desarrollo del Bazar Avenida Jardín.

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La recomendación también aplica para quienes utilizan transporte público, especialmente en el sector de Acevedo, donde las rutas integradas tendrán modificaciones durante los trabajos de mantenimiento.