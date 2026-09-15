Crisis de agua en Santander: 13 municipios tienen racionamiento y cuatro calamidad pública

Málaga, Socorro, Aratoca, Cabrera, Barichara, Hato, Villanueva, Sabana de Torres, Oiba, Guadalupe, Vélez, Barbosa y Capitanejo tienen restricciones en el suministro. De estos municipios, Capitanejo, Oiba, Vélez y Cabrera…

La crisis de agua en Santander ya afecta a 13 de los 87 municipios del departamento, donde la reducción de los caudales y las dificultades en los sistemas de abastecimiento han obligado a implementar racionamiento y medidas de emergencia.

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Málaga, Socorro, Aratoca, Cabrera, Barichara, Hato, Villanueva, Sabana de Torres, Oiba, Guadalupe, Vélez, Barbosa y Capitanejo tienen restricciones en el suministro. De estos municipios, Capitanejo, Oiba, Vélez y Cabrera declararon calamidad pública por la situación.

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El panorama no es igual en todos los territorios. En algunos, las empresas de servicios públicos establecieron horarios para distribuir el agua y proteger las reservas disponibles. En otro, como Vélez, la falta de caudal y los daños en la infraestructura han llevado a suspender el servicio por la red.

Agua por turnos y cortes de hasta 12 horas

En Barichara, por ejemplo, el suministro se distribuye por sectores y las familias deben almacenar agua para los periodos en los que no reciben el servicio. El municipio depende de fuentes y embalses que también abastecen a otras poblaciones, mientras sus reservas se mantienen bajo vigilancia.

En Málaga, la medida es preventiva, por lo que el servicio se suspende durante 12 horas al día, entre las 4:00 de la tarde y las 4:00 de la mañana. Las autoridades buscan evitar que la disminución de las fuentes de abastecimiento termine en un desabastecimiento total. En Vélez la situación es más crítica. La red de acueducto no está entregando agua de manera regular desde hace casi un mes, después de daños en la infraestructura de conducción y una reducción en los caudales de las fuentes que alimentan el sistema.

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La respuesta ha incluido carrotanques para llevar agua a los sectores afectados, pero la capacidad resulta limitada. La situación llevó incluso a la Procuraduría a realizar un seguimiento preventivo para revisar los avances, compromisos y dificultades relacionadas con la prestación del servicio.

¿Qué está provocando la falta de agua?

La reducción prolongada de las lluvias ha disminuido los caudales de varias fuentes hídricas y aumentado la presión sobre los sistemas de abastecimiento. Autoridades departamentales también han advertido que los problemas de infraestructura agravan la situación en algunos municipios.

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Desde la Secretaría de Salud Departamental reforzamos la prevención y el seguimiento para cuidar la salud de los santandereanos ante los cambios en las condiciones climáticas.



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A la escasez de agua se suma el riesgo de incendios forestales. Por eso, las autoridades han pedido reducir el consumo y evitar utilizar el líquido en actividades no esenciales mientras las condiciones de sequía persistan.