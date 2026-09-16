Ordenaron a privado devolver lote que debía ser para espacio público en Puerto Colombia

La administración municipal tomó esta decisión después de revisar el origen de la entrega y considerar que el terreno estaba destinado al uso público y no podía ser…

La Alcaldía de Puerto Colombia revocó el acto administrativo que en 2017 permitió ceder gratuitamente a un particular un lote de 5.082 metros cuadrados ubicado en el municipio. La decisión fue adoptada por el alcalde Plinio Edgar Cedeño Gómez mediante la Resolución 0450 del 14 de septiembre de 2026.

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La administración municipal tomó esta decisión después de revisar el origen de la entrega y considerar que el terreno estaba destinado al uso público y no podía ser transferido a un privado. Ahora, la Alcaldía deberá adelantar nuevas actuaciones ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla para avanzar en la recuperación del predio.

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¿Cómo terminó el lote en manos de un particular?

El predio fue entregado por Cementos Argos al municipio en 2011 y estaba destinado a una zona verde para beneficio de la comunidad. Sin embargo, durante la administración del entonces alcalde Steimer Mantilla Rolong, se expidió el 9 de noviembre de 2017 la Resolución 049, mediante la cual el terreno fue cedido gratuitamente a Francisco Javier Pizarro.

La cesión posteriormente quedó registrada en la Oficina de Instrumentos Públicos de Barranquilla. El caso empezó a ser revisado por la Alcaldía de Puerto Colombia en 2024. Según la administración actual, al analizar los documentos encontró que el predio correspondía a una cesión destinada al uso público y cuestionó que hubiera sido entregado a un particular, "desde enero 2024, con la llegada de esta administración, ordenamos emprender las acciones jurídicas y judiciales necesarias para recuperar este bien que pertenece a todos los porteños", señaló el alcalde Plinio Cedeño.

La resolución 0450 del 14 de septiembre dejó sin efecto el acto administrativo de 2017 que había permitido la cesión gratuita del lote. El siguiente paso será adelantar las actuaciones correspondientes ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla para revisar las inscripciones relacionada con el predio. Según lo informado por la Alcaldía, el particular será notificado de la cesión.

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Esto no significa que el municipio ya tenga nuevamente el lote en su poder. La situación registral del inmueble todavía debe surtir las actuaciones correspondientes y el caso también tiene procesos en otras instancias.

¿Qué podría pasar con el terreno?

La Alcaldía de Puerto Colombia sostiene que, una se defina la situación del predio, este debería conservar un destino de beneficio colectivo. La administración plantea que el terreno pueda ser utilizado para proyectos relacionados con vías, parques y zonas verdes, de acuerdo con el desarrollo urbanístico del sector. "Este tipo de actuaciones afectan los intereses públicos, porque se trata de terrenos municipales que deben estar al servicio de la comunidad", indicó la administración municipal.

Cedeño también afirmó que "recuperar este predio significa devolverle a la comunidad un espacio que debe estar destinado al disfrute colectivo y el desarrollo del municipio". La decisión hace parte de las actuaciones que adelanta la Alcaldía para recuperar terrenos que fueron destinados originalmente al uso público.