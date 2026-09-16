Hallaron los cuerpos de los pasajeros de la avioneta desaparecida en Risaralda

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El presidente Abelardo de la Espriella confirmó el hallazgo de los cuerpos de los cinco pasajeros de la avioneta tipo Cessna T-206, matrícula HK-4985, que desapareció la mañana del pasado domingo con cinco personas a bordo, mientras realizaba la ruta Condoto-Bogotá.
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"Lamentablemente, las autoridades confirmaron que todos sus ocupantes fueron hallados sin vida. Abrazo de corazón a sus familias, amigos y seres queridos en este momento de inmenso dolor. Los acompaño en su duelo con profundo respeto y elevo mis oraciones al Todopoderoso para que derrame sobre sus hogares consuelo, serenidad y fortaleza para sobrellevar tan irreparable ausencia", indicó el mandatario en sus redes sociales.
El hallazgo de los curpos se realizó durante el segundo día de inserción de los rescatistas que tuvieron que ser trasladados en un helicóptero Ángel hasta la zona donde fueron hallados los indicios de la aeronave. Se hizo de esta manera por las dificultades para acceder al cerro, ante las condiciones climáticas y del terreno.
Sobre el proceso, el general Luis Miguel Díaz Ríos, comandante del Comando Aéreo de Combate No 5 de la Fuerza Aérea, explicó a Caracol Radio que el martes el equipo logró llegar al lugar donde quedó una parte del fuselaje, pero no encontraron a ninguno de los pasajeros.
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El equipo intentó avanzar por vía terrestre hacia donde estaban el resto de la avioneta, pero las condiciones del terreno lo impidieron, por lo que tuvieron que pasar la noche en la zona donde hallaron los primeros restos de la aeronave. Este martes se hizo la segunda incersión, en la que finalmente se confirmó la muerte de los cinco pasajeros.
¿Qué pasó con la avioneta desaparecida en Chocó?
En la mañana del pasado domingo 13 de septiembre, se perdió comunicación con la avioneta de la Patrulla Civil Aérea Colombiana que salió del municipio de Condoto en Chocó con un equipo de mujeres que participaron en una misión médica en la región.
Además del piloto Mehmet Cankaya iban cuatro mujeres dedicadas a labores de salud. Entre ellas se encuentra Julissa Figueredo Rodríguez, médica radióloga, Perla Costanza Álvarez, quien figura como subgerente de Convenios Médicos de Colmédica Medicina Prepagada, así como Sandy García, quien era enfermera. Por último, está María Guzmán, quien trabajaba para Colmédica.
Las autoridades señalaron que el último contacto se tuvo sobre las 9:23 a.m. y momentos después se confirmó la activación de la radiobaliza de emergencia en el cerro Tatamá, a 33 millas del VOR de Pereira. Por ello, se iniciaron las búsquedas desde el municipio de Tadó, en Chocó, donde habitantes de la zona rural también señalaron que vieron la aeronave volar a baja altura.
El lunes tras sobrevuelos del Ejército, se confirmó que se encontraron indicios de la avioneta, pero del lado del cerro que queda en Risaralda, específicamente en zona rural del municipio de Pueblo Rico, donde finalmente, este miércoles, se confirmó el hallazgo de los cuerpos.
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javier(96673)•Hace 58 segundosDe la Espriella quiere acapararlo todo. Un anuncio de este clase que habitualmente lo da la Aerocivil o el MinTransporte, ahora parece ser potestativo del presidente de la República. Y por cierto, con un texto que parece copiado de los antiguos "sufragios" de condolencias. Este hombre se pasa de la raya.