Diez personas resultaron lesionadas tras encontrarse con enjambre de abejas en La Estrella

Una de las personas afectadas presentó un shock anafiláctico, una reacción alérgica grave que puede comprometer la respiración y requiere atención médica inmediata, por lo que fue…

Un enjambre de abejas provocó una emergencia en una zona urbana de La Estrella, Antioquia, donde cerca de 10 personas resultaron afectadas por picaduras. La situación ocurrió en inmediaciones de la calle 79 con carrera 59, cerca de la Alcaldía del municipio, y tuvo que ser cerrada.

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Una de las personas afectadas presentó un shock anafiláctico, una reacción alérgica grave que puede comprometer la respiración y requiere atención médica inmediata, por lo que fue trasladada al Hospital de La Estrella. Un integrante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios también recibió varias picaduras mientras atendía la emergencia y tuvo que ser llevado a un centro asistencial.

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Bomberos atendieron la emergencia

Tras recibir el llamado de la comunidad, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Estrella desplegó unidades para atender la situación y controlar el área. El operativo contó con una ambulancia de transporte asistencial básico y el apoyo de la Defensa Civil y agentes de tránsito Municipal.

De acuerdo con el capitán Fernando Martínez, jefe operativo de los Bomberos, "aproximadamente ocho personas fueron atendidas directamente en el lugar. Una de ellas presentó la reacción alérgica grave y fue trasladada al hospital. El bombero que resultó afectado también recibió atención médica".

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Los organismos de socorro aseguraron el perímetro y evacuaron a las personas que permanecían cerca del enjambre para reducir el riesgo de nuevas picaduras. El enjambre fue aislado y quedó bajo verificación de personal especializado.

¿Qué hacer si encuentra un enjambre?

Los Bomberos Voluntarios de La Estrella hicieron un llamado a la ciudadanía para no intentar retirar, manipular o ahuyentar las abejas por cuenta propia. Tampoco se recomienda golpearlas, lanzarles objetos, utilizar fuego, gasolina, humo o líquidos para intentar disiparlas. Estas acciones pueden aumentar el riesgo de que los insectos reaccionen y ataquen a más personas.

La recomendación es alejarse del lugar sin hacer movimientos bruscos, mantener a niños y mascotas lejos del área y comunicarse con los organismos de emergencia para que personal especializado se encargue de la situación.

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Si una persona recibe una picadura y presenta síntomas como dificultad para respirar, hinchazón, generalizada, mareo o una reacción intensa, debe buscar atención médica de inmediato, debido a que puede tratarse de una reacción alérgica grave.