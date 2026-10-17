Persecución tras robo terminó en accidente de tránsito con dos muertos en vía La Cordialidad

El Departamento de Policía Atlántico informó que el robo se presentó aproximadamente a las 10:30 p.m. cuando dos hombres que se…

En la vía La Cordialidad, Km 11, en jurisdicción de Barano, Atlántico, se presentó un accidente de tránsito durante la noche dle viernes 16 de octubre de 2026. El siniestro fue el resultado de una persecución de los presuntos responsables de un hurto a un vehículo en el barrio Las Margaritas, y dejó dos hombres fallecidos.

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El Departamento de Policía Atlántico informó que el robo se presentó aproximadamente a las 10:30 p.m. cuando dos hombres que se movilizaban en un automóvil Hyundai i10, de placas DDX-855, atacaron a otras dos personas, quienes siguieron el vehículo de los presuntos delincuentes. Durante la persecución se dio un choque entre el carro en el que se movilizaban los hombres que perpetraron el robo, un KIA Picanto de placas KQV-533 y una motocicleta de placas SCP-56E.

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Según las versiones de los testigos, las dos personas que transitaban en la motocicleta por la vía La Cordialidad, sentido Cartagena-Barranquilla, fueron embestidos por los dos automóviles implicados en la persecución. Estas dos víctimas, identificadas como Ángelo Estrada Mosquera, de 40 años, y Jorge Mario Cantillo Petro, de 23 años, fallecieron en el lugar del accidente.

Las autoridades también reportaron que otras tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas hasta la Clínica Reina Catalina para recibir la atención médica pertinente. Además, aseguraron que los presuntos ladrones, quienes también sufrieron lesiones, son atendidos en un centro asistencial y posteriormente serán puestos a disposición de la Fiscalía para inciar el proceso judicial que corresponda.

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Mientras tanto, la policía judicial adelanta las investigaciones para esclarecer lo sucedido en el hurto y la persecución, así como determinar las responsabilidades de los implicados en el siniestro.