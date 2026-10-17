Recapturan uno de los más buscados de Santander; alias "Julito" llevaba seis meses prófugo

Alias "Julito", un joven de 18 años señalado como uno de los delincuentes más buscados del área metropolitana de Bucaramanga, fue recapturado el viernes 16 de octubre de 2026 en zona rural de Floridablanca, Santander. El procedimiento estuvo a cargo de la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI). La detención se produjo en el sector de El Santísimo, aproximadamente seis meses después de que el joven escapara de un centro de reclusión para menores en Bogotá.

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El operativo se concentró en la vereda Rosa Blanca y contó con la participación de investigadores de la SIJIN, unidades de inteligencia de la Sipol y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), además de la Fiscalía. El procedimiento quedó registrado en video, material que posteriormente divulgaron las autoridades.

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El presidente Abelardo de la Espriella informó que la acción se dirigió contra la estructura delincuencial Los del Sur. Según el reporte oficial, además de "Julito" fueron capturadas otras cuatro personas y aprehendido un menor de edad. En el procedimiento se incautaron también cuatro armas de fuego, cerca de 4.000 dosis de base de coca, cuatro kilos de marihuana, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, confirmó la captura: "quiero informarles a todos los ciudadanos que fue capturado alias Julito, uno de los delincuentes más buscados, señalado de tener un papel clave en casos de sicariato y homicidios en el sector de Canelos y el norte de Bucaramanga".

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El pasado 6 de agosto, alias "Julito" había publicado un video en redes sociales en el que cubría la mitad de su rostro y se dirigió a las autoridades: "miren cómo hacen para capturarme, porque les quedé grande. Yo no tengo relación con ninguna banda criminal. Siempre he hecho mis cosas yo solo, por problemas personales, con algunas personas que se volvieron mis enemigas”.

Las investigaciones vinculan al joven con cerca de 20 hechos violentos cometidos en Bucaramanga, Floridablanca y Girón, dentro de los cuales figuran la masacre de cuatro personas ocurrida en octubre de 2025 en el asentamiento Villa Esperanza y el feminicidio de su expareja, una adolescente de 17 años asesinada el 20 de enero de 2026 en el barrio San Miguel de Bucaramanga.

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Portilla indicó que sobre el hombre pesaba una orden de captura por dos homicidios cometidos siendo mayor de edad, además de más de doce atribuidos cuando era menor.

La primera detención de "Julito" se produjo en enero de 2026, cuando tenía 17 años, durante un operativo en una finca de la zona rural de Lebrija. En abril de ese año escapó de un centro de reclusión en Bogotá mientras era trasladado bajo custodia a una cita médica. En agosto, la recompensa por información que permitiera ubicarlo alcanzó los 70 millones de pesos.

Entre los capturados figura alias “Trivilin”, a quien se le atribuye participación en un homicidio ocurrido el 13 de septiembre en el barrio González Chaparro, de Floridablanca. El menor aprehendido tenía una orden vigente por homicidio. Su caso quedó en manos de las autoridades competentes para adolescentes, mientras los cinco adultos pasaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.