Desarticulan red de falsas agencias de viajes que estafaba adultos mayores en Medellín

La organización abordaba a los ciudadanos en centros comerciales de la ciudad con ofertas de bonos, descuentos en tiquetes y paquetes turísticos, y los…

La Fiscalía General de la Nación judicializó a seis presuntos integrantes de una estructura delincuencial señalada de estafar a más de 1.000 personas en Medellín mediante falsas membresías en planes turísticos. Según la investigación, la red obtuvo ganancias ilícitas superiores a los COP 14.000 millones.

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La organización abordaba a los ciudadanos en centros comerciales de la ciudad con ofertas de bonos, descuentos en tiquetes y paquetes turísticos, y los citaba en sus oficinas para formalizar la supuesta compra. En esas oficinas, los integrantes de la red solicitaban a las víctimas cédula, tarjetas bancarias y teléfono celular, con el argumento de verificar los requisitos para acceder a los beneficios ofrecidos. Si faltab algún documento, los operarios de la organización se ofrecían a acompañar a la víctima hasta su vivienda por ellos.

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Con esos elementos abrían productos financieros y realizaban transacciones a nombre de los afectados. Los recursos obtenidos eran transferidos a cuentas controladas por la organización.

La investigación estableció que la estructura se dirigía principalmente a adultos mayores, personas en condición de vulnerabilidad y ciudadanos con limitaciones visuales o cognitivas: "A los afectados les impedían leer los contratos que firmaban, aprovechando sus limitaciones visuales o la confianza generada con las ofertas", señaló la Fiscalía.

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La red operaba a través de varias empresas constituidas con diferentes razones sociales, todas presentadas como agencias de viajes.

Una fiscal de la Estructura de Apoyo de la Seccional Medellín presentó ante un juez de control de garantías a Luis Fernando Berrío Duque, Juan Camilo Vásquez Ramírez, Juan Diego Ramírez Caicedo, Johana Gil Hena, Carlos Andrés Pineda Zapata y Miguel Ángel Manrique Villa.

De acuerdo con la responsabilidad de cada uno, les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de estafa, estafa agravada en la modalidad de masa, acceso abusivo a sistema informático y violación de datos personales agravada. Ninguno aceptó los cargos.

Cinco de los procesados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció la captura a tráves de su cuenta de X.