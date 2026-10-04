Prendieron fuego a un toro en las corralejas de Sabanalarga, Atlántico

A tráves de un video, usuarios de redes sociales denunciaron que en las fiestas patronales de Sabanalarga, Atlántico, ocurrió un caso de maltrato animal cuando un grupo de personas prendió fuego a los cuernos de un toro. El gobernador del departamento, Eduardo Verano, se pronunció ante el caso para rechazar lo sucedido y solicitar que se investigue a los posibles responsables.

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“Rechazamos y condenamos con absoluta contundencia el acto de maltrato contra un toro ocurrido en Sabanalarga. Las imágenes que hemos conocido son indignantes y representan un comportamiento que no podemos permitir ni normalizar”, afirmó el mandatario, quien además aseguró que desde la gobernación, a tráves de la Secretaría de Interior, se revisará el cumplimiento de los requisitos de las corralejas y las denuncias contra los presuntos responsables.

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En el video se observa al toro corriendo desesperado por la arena con el fuego encendido en sus cachos mientras es perseguido y decenas de asistentes observan el hecho y escuchan los gritos del animal.

“La vida y el bienestar de los animales se respetan y son una prioridad para nosotros en el departamento. Nuestro llamado es claro: estos hechos no pueden repetirse y deben establecerse las responsabilidades correspondientes”, declaró Verano.

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Por su parte, la Plataforma Colombiana por los Animales ALTO pidió que se informe el estado de salud del toro afectado y aseguró que cotinuará "denunciando congresistas que intentan cambiar la Constitución para revivir corridas de toros en Colombia". Según la organización, el hecho se habría dado precisamente como una celebración de la audiencia del evento a que algunos "congresistas, la mayoría del Centro Democrático, firmaron un Acto Legislativo para revivir las corridas".

Hasta el momento, la Alcaldía de Sabanalarga, liderada por el alcalde José Elías Chams, no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los hechos.