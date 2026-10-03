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La Orquesta Filarmónica Infantil y Juvenil de Urabá cumple una década

"Ustedes se van a ir y nos van a dejar a nuestros muchachos tirados", le decía la comunidad a los coordinadores del proyecto. Diez años después, forma a más de 1.000 niños y casi todos sus profesores son de la región.

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Laura María Orrego Acosta
Hoy muchos egresados del proyecto estudian música en la universidad y muchos sueñan con volver como profesores.
Hoy muchos egresados del proyecto estudian música en la universidad y muchos sueñan con volver como profesores.
Foto: Filarmed

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Desde 2016 la Filarmónica de Medellín impulsa en el corredor bananero el proyecto de la Orquesta Filarmónica Infantil y Juvenil de Urabá, que atiende a niños y adolescentes entre 6 y 17 años, impactando a más de 800 familias distribuidas en Turbo, Carepa, Chigorodó, Currulao, Nueva Colonia, Ríogrande y Apartadó. La orquesta ofrece clases gratuitas de instrumentos, teoría musical, composición y canto que buscan transformar la vida de los 1.257 participantes a través de la música.

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Por Laura María Orrego Acosta

lorrego@elespectador.com

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