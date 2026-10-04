Cali aprobó la demolición de 36 edificaciones por el terremoto

El número de estructuras que serán derribadas en Cali por los daños del terremoto del 10 de agosto pasó de 17 a 36, después de que el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo avalara las nuevas evaluaciones técnicas y se expidieran los actos administrativos que permiten la intervención controlada. La cifra corresponde a un proceso de inspección en el que se han revisado de manera detallada más de mil inmuebles reportados con afectaciones en la ciudad.

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Entre los sectores en los que se concentran las labores está el barrio Los Cámbulos, sobre la calle 9 entre carreras 44 y 45, una de las zonas más afectadas de la ciudad, donde las demoliciones iniciaron el 1 de octubre de 2026.

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"Estamos en este momento en la demolición del Hotel Metrópolis, D’Corpus y Cali Express. Estamos ya en la preparación para Laureles, para que esta zona quede libre, despejada", indicó Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo de Cali.

La empresa Rehimac S.A. está a cargo de las obras. Su director, Miguel Ángel Medina, explicó que la intervención sigue un orden definido en el que una vez el edificio Cali Express colapse por completo, se continuará con el D’Corpus y posteriormente con el Hotel Metrópolis Plaza. El Multifamiliar Los Laureles, contiguo al edificio Vanessa, una de las edificaciones más afectadas, será derribado mediante implosión. La Alcaldía anunció que adelanta los trámites requeridos para ese procedimiento.

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Cada demolición tiene un costo entre 1.000 y 2.000 millones de pesos, monto que incluye la maquinaria amarilla y el traslado de los escombros. Peñuela precisó que el método varía según el tipo de estructura: existen demoliciones mecánicas, asistidas e implosiones.

La alcaldía informó que la próxima semana empezaría una nueva etapa de intervenciones en otros sectores de la ciudad, para lo cual ya cuenta con los actos administrativos correspondientes. El propósito de las demoliciones es reducir los riesgos para la ciudadanía, despejar las zonas comprometidas y preparar los terrenos para las obras de reconstrucción.

Durante los procedimientos, la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal implementó protocolos de ahuyentamiento y desplazamiento de animales para evitar que resulten afectados.