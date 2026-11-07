¿Qué pasó con Arleth Carolina? La historia detrás de su desaparición en Barranquilla

Durante más de dos años, sus familiares difundieron fotografías, recorrieron distintos espacios y pidieron información que permitiera conocer su paradero. La búsqueda tuvo un momento especialmente visible en…

La desaparición de Arleth Carolina Álvarez Castillo comenzó en Barranquilla, el 22 de octubre de 2024. Ese día salió de su apartamento, ubicado en el conjunto residencial Golondrina, en el sector de Alameda del Río, y desde entonces su familia perdió contacto con ella.

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Durante más de dos años, sus familiares difundieron fotografías, recorrieron distintos espacios y pidieron información que permitiera conocer su paradero. La búsqueda tuvo un momento especialmente visible en febrero de 2026, cuando su madre, Leida Castillo, llevó una fotografía de Arleth hasta uno de los desfiles del Carnaval de Barranquilla para pedir ayuda a los asistentes.

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El caso tuvo un nuevo desenlace esta semana, cuando la docente fue ubicada en Bogotá y su madre viajó a la capital para acompañarla. Sin embargo, todavía no se conocen públicamente las circunstancias en las que permaneció fuera de contacto con su familia ni qué ocurrió durante ese tiempo.

¿Quién es Arleth Carolina Álvarez y dónde desapareció?

Arleth Carolina Álvarez trabajaba como docente en el Colegio de Bachillerato Técnico Comercial de Sabanagrande (COBATECO), en el departamento del Atlántico. También contaba con una maestría en Educación. La última vez que su familia tuvo contacto con ella fue el 22 de octubre de 2024, después de que salió de su apartamento en el conjunto residencial Golondrina, en Alameda del Río, Barranquilla. Desde ese momento comenzaron a circular fotografías y mensajes para pedir información sobre su ubicación.

Uno de los momentos más visibles de la búsqueda ocurrió en febrero de 2026. Durante la Batalla de Flores del Recuerdo Sonia Osorio, uno de los desfiles del Carnaval de Barranquilla, Leida Castillo recorrió el evento con una fotografía de su hija y preguntó a los asistentes si la habían visto.

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La imagen de la madre buscando respuestas en medio de la celebración del Carnaval se convirtió en una nueva forma de visibilizar el caso. Para entonces, Castillo insistía en que no tenía noticias que le permitieran saber dónde estaba Arleth. Meses después de ese llamado público, la familia recibió la noticia de que la docente había sido ubicada en Bogotá. La Alcaldía de Malambo facilitó los pasajes para que Leida Castillo viajara a la capital y pudiera acompañar a su hija.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Arleth?

Hasta ahora, la familia ha confirmado que Arleth fue encontrada con vida en Bogotá. Su madre también informó la medio regional Impacto News sobre el reencuentro "Apareció, estoy con ella".

Sin embargo, siguen sin conocerse detalles fundamentales sobre lo ocurrido desde octubre de 2024. No se ha informado públicamente cómo llegó la docente a Bogotá, en qué circunstancias fue ubicada ni si hubo personas que intervinieron durante el tiempo en que estuvo desaparecida.