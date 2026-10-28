¿Qué se sabe de la desaparición de Jorge Agudelo, excandidato a la Alcaldía de Santa Marta?

Jorge Luis Agudelo Apreza, excandidato a la Alcaldía de Santa Marta por el movimiento Fuerza Ciudadana, se encuentra desaparecido desde el pasado lunes 26 de octubre, que viajó a Barranquilla para asistir a una reunión. Sus familiares reportaron el caso ante las autoridades, que adelantan la búsqueda del hombre en la capital del Atlántico.

Según la reconstrucción que han hecho sus allegados, Agudelo salió de su vivienda en el edificio Torre Panorama, en Santa Marta, a las 5:45 a.m. del pasado lunes, vestido con una camisa de cuadros en tonos grises y rojos y un pantalón gris. En la portería subió a un taxi con destino a Barranquilla, un vehículo del que hasta ahora no se han divulgado datos de identificación ni información sobre su conductor.

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El rastro de Agudelo se pudo seguir durante las primeras horas del día: hacia las 8:20 a.m. le escribió a su esposa por WhatsApp para avisarle que ya estaba llegando a Barranquilla y que se encontraba cerca del puente, y alrededor de las 10:00 a.m. la llamó para contarle que estaba a punto de ingresar a la reunión, y esa comunicación fue la última que su familia registró. A las 12:52 p.m. se produjo una transacción con la tarjeta de crédito de su esposa en un almacén de calzado de Barranquilla, este movimient hasta el momento no ha sido explicado y no se ha establecido quién lo realizó ni si el hombre estuvo presente en ese establecimiento.

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Ante la falta de respuesta a los intentos de comunicación, el martes 27 de octubre en la mañana sus familiares reportaron formalmente la desaparición y pusieron el caso en conocimiento del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. La familia ha pedido a los organismos competentes no descartar ninguna líneas de investigación disponible y ha solicitado a la ciudadanía reportar cualquier información a la línea 123 de la Policía Nacional.

La senadora Patricia Caicedo manifestó su preocupación por la seguridad y la vida del excandidato y reclamó que se destinen todos los esfuerzos necesarios para dar con su paradero, el representante a la Cámara por el Magdalena Felipe Hernández pidió la intervención urgente de la Policía Nacional, la Fiscalía y el Gobierno Nacional, mientras que desde Fuerza Ciudadana, el dirigente Romario Montes solicitó el apoyo de las autoridades de Barranquilla y del Atlántico.

Agudelo fue candidato a la Alcaldía de Santa Marta en las elecciones del 29 de octubre de 2023 por Fuerza Ciudadana, el movimiento del exgobernador Carlos Caicedo, después de que el Consejo Nacional Electoral inhabilitara a Patricia Caicedo Omar, hermana del exmandatario. En las urnas superó por 282 votos a Carlos Pinedo Cuello, pero un fallo del Tribunal Superior revocó la tutela que había permitido su inscripción y la alcaldía terminó en manos de Pinedo.