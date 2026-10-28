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Alertan nuevo intento de fraude en examen de admisión de la Universidad de Antioquia

La universidad señaló que descubrió un intento de transmisión de respuestas, por lo que ya interpusieron las denuncias.

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Redacción Colombia
En la sede Medellín, la Universidad de Antioquia (UdeA) hay inscritos más de 31.000 estudiantes.
El año pasado se hizo una denuncia similar en el proceso de adminisión a la Universidad de Antioquia (UdeA).
Foto: cortesía Dirección de Comunicaciones UdeA

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Una alerta lanzó la Universidad de Antioquia días después de que se realizaran las pruebas de admisión para el primer semestre de 2027. Según indicó la institución, durante el proceso en el que participaron más de 35.000 personas para conseguir uno de los 7.505 cupos habilitados, se detectó un intento de transmisión de respuestas que ya fue denunciado ante las autoridades correspondientes.

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La institución señaló que la jornada en sus 12 campus regionales transcurrió con normalidad el pasado fin de semana, pero en Ciudad Universitaria de Medellín, donde se concentraban 25.000 aspirantes, sus sistemas de seguridad identificaron un intento de transmisión de respuestas.

El hecho se empezó a reportar después de que los primeros aspirantes finalizaron la prueba y dejaron los salones, por lo que la universidad señala que “no existió una filtración previa del cuadernillo, sino que la fuga de información se originó durante la aplicación”, a la que pudieron responder con los protocolos establecidos.

Ante esto, la Universidad de Antioquia explicó que realiza investigaciones técnicas y operativas para establecer el modelo de operación de quienes intentaron hacer la acción fraudulenta y con esto reforzar las medidas para las siguientes pruebas de ingreso.

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"La cadena de seguridad que protege el examen desde su construcción: se elabora, imprime y empaca en instalaciones exclusivas del Departamento de Admisiones y Registro, con equipos sin conexión a internet y bajo la custodia de un solo funcionario”, indicó la institución.

Adicionalmente, explicaron que se identificó a una de las personas que participó en el intento de fraude, por lo que ya se interpusieron las acciones legales en su contra y las investigaciones para determinar qué otros podrían estar involucrados.

Por lo pronto, la institución indicó que los resultados de las pruebas de admisión se conocerán el próximo 11 de noviembre, que serán publicados en la página. Mientras tanto, siguen trabajando en la investigación de presuntos fraudes.

Por Redacción Colombia

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Comentarios
  • LaviolenciaNotieneGénero(n6tpz)Hace 2 horas
    Y hace poco pasó algo parecido en la UNAM de México solo que a ellos se les fueron las luces e hicieron la prueba virtual, obviamente absurdo porque era imposible controlar el fraude. Espero puedan encontrar a todos los responsables, esto deja muy mal parada a la Universidad de Antioquia
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