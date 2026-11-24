El aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, que presta servicio a Barranquilla, reanudó sus operaciones este martes 24 de noviembre, luego de un cierre temporal por trabajos de mantenimiento en la pista. La intervención se realizó después de que técnicos identificaran un deterioro en un sector del pavimento, lo que hizo necesaria una reparación del asfalto.

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Los trabajos obligaron a suspender temporalmente las operaciones aéreas mientras el personal técnico intervenía la superficie de la pista. Una vez terminaron las reparaciones, también fue necesario esperar el secado del pavimento antes de autorizar nuevamente el tránsito de aeronaves.

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Según informó la Aeronáutica Civil, la humedad relativa en la zona alcanzó niveles cercanos al 95 %, lo que aumentó el tiempo necesario para secar la superficie intervenida. Por esta razón, la entidad mantuvo el cierre hasta garantizar las condiciones técnicas y de seguridad operacional.

✈️ ¡Atención, viajeros!⁰Reabrimos las operaciones en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz. La alta humedad relativa prolongó el secado del pavimento, por lo que el cierre se extendió hasta garantizar las condiciones técnicas y de seguridad operacional requeridas. — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) November 24, 2026

Dos vuelos fueron desviados a Cartagena

El cierre temporal afectó la operación aérea de la terminal. Dos vuelos que tenían como destino Barranquilla fueron desviados al aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena: el AVA 8524 de Avianca, procedente de Bogotá, y el AVA 8546, que salió de Medellín. Además, al menos siete vuelos de salida programados durante la mañana registraron retrasos. Seis tenían como destino Bogotá y uno Medellín, los cuales tenían horarios previstos entre las 5:33 y las 9:55 de la mañana.

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Tras finalizar los trabajos y verificar las condiciones de la pista, la Aeronáutica Civil anunció la reanudación de las operaciones. La reapertura permitió retomar los vuelos, aunque las afectaciones en los itinerarios podían extenderse mientras las aerolíneas ajustan sus programaciones.

La Aeronáutica Civil recomendó a los pasajeros consultar directamente con sus aerolíneas el estado de sus vuelos y verificar posibles cambios en los horarios o itinerarios, especialmente si tenían viajes programados durante el periodo de suspensión.