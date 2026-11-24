Según informó la alcaldía de Baranquilla, el alcalde Alejandro Char y la primera dama Katia Nule entregarán la máxima distinción que da la…

Ya se tiene todo listo para que este martes 24 de noviembre se realice el homenaje en Barranquilla a la actriz Sofía Vergara, a la que se le entregará un reconocimiento por su trayectoria y contribución a la promoción y visibilidad de la ciudad. La cita es en el Gran Malecón del Río, frente a la estatua que se erigió de la artista.

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Según informó la alcaldía de Baranquilla, el alcalde Alejandro Char y la primera dama Katia Nule entregarán la máxima distinción que da la ciudad por su reconocida carrera y por llevar de forma positiva la imagen de la región ante el mundo. Además, se le entregará el turbante de la tradición, que también es el máximo reconocimiento que entrega el Carnaval de Barranquilla.

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¿Cómo será el homenaje de Sofía Vergara?

Para el homenaje a la actriz, se tiene previsto que 50 hacedores del Carnaval realicen un espectáculo resaltando las raíces y la identidad de Barranquilla y las mujeres de la ciudad, que será dirigido por el reconocido bailarín y coreógrafo Pedro Díaz.

Además de la reina del Carnaval, Salwa Maloof, y el rey Momo, Abraham Cáceres, en la presentación estarán Grupo Expréss, con bullerengue y fantasía; Cumbión de Oro, con cumbia; Sabor de la Tradición, con negritas y marimondas; Garabato Unilibre, con la danza del garabato; Ricardo Sierra, interpretando a la Muerte; Bambazú, con mapalé; y las tradicionales danzas del Congo Grande y Congo Reformado.

Adicionalmente, se tiene prevista la presentación de la artista barranquillera Aria Vega, quien acaba de ganar el Grammy Latino de Mejor Nueva Artista, así como se hará una nueva presentación de la estatua de Sofía Vergara con la presencia de la artista.

¡Qué alegría tan grande recibir en casa a nuestra Toty Vergara! 🙌🏼



Una barranquillera que salió de esta tierra llena de sueños y conquistó el mundo con su talento y carisma.



Por eso, este 24 de noviembre, a las 5:30 p.m., queremos rendirle un homenaje muy especial con la… pic.twitter.com/MwsqN9eD3Z — Alejandro Char (@AlejandroChar) November 23, 2026

"Este 24 de noviembre, a las 5:30 p.m., queremos rendirle un homenaje muy especial con la entrega oficial de su estatua en nuestro Gran Malecón, para celebrar su trayectoria, sus logros y ese amor tan grande que siempre ha demostrado por la ciudad que la vio nacer", señaló Alejandro Char.

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La actriz llegó en la tarde del lunes al aeropuerto Ernesto Cortissoz, junto a su hijo Manolo, y fue recibida por Madelaine Certain, gerente de Proyectos Especiales del Distrito, quien la acompañó hasta un exclusivo hotel de la ciudad, donde la esperaban familiares y amigos, así como la reina del Carnaval de los Niños, Isabella Daes.

El ingreso al homenaje será gratuito y se hará frente a la estatua de la actriz, que mide 7,3 metros de altura y fue realizada por el artista plástico barranquillero Yino Márquez. Su inauguración se hizo el 10 de julio de 2025, que se celebró el cumpleaños 53 de la actriz colombiana.