De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, a las 3:12 de la madrugada del domingo 22 de noviembre, una patrulla recibió el aviso de una riña entre dos hombres…

Un joven de 27 años murió después de una riña frente a una discoteca del barrio Aranjuez, en Medellín. La víctima, identificada como Jan Carlos Tirado, recibió una herida con arma cortopunzante en el tórax y falleció en la Policlínica, hasta donde los uniformados lo trasladaron.

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De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, a las 3:12 de la madrugada del domingo 22 de noviembre, una patrulla recibió el aviso de una riña entre dos hombres en la calle 69 con carrera 45. Los uniformados llegaron al lugar y, con información entregada por ciudadanos, capturaron a un hombre de 36 años, señalado de agredir a Tirado.

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Hallaron un revolver entre las pertenencias de la víctima

Según el reporte judicial, cuando los médicos atendieron a Jan Carlos en la sala de reanimación, encontraron en la pretina de su pantalón un arma de fuego tipo revólver, descrita por la Policía como de menor letalidad. Las autoridades dejaron el arma a disposición de la Fiscalía.

Vecinos del sector señalaron que el hecho ocurrió a las afueras de una discoteca, cerca de una estación de Metroplús. También aseguraron que el joven salió corriendo después de la agresión y que habría realizado disparos al aire antes de caer en una esquina. El hombre capturado quedó a disposición de la Fiscalía. La investigación busca esclarecer las circunstancias de la riña y establecer las responsabilidades en el homicidio.

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Otro joven fue encontrado muerto en Robledo

Ese mismo domingo, el CTI de la Fiscalía realzó la inspección del cuerpo de un joven de 21 años en una vivienda del barrio Aures No. 1, en Robledo. La víctima presentaba lesiones por arma de fuego y las autoridades conocieron el caso tras una llamada a la línea de emergencias 123. La Fiscalía investiga las circunstancias de este segundo homicidio y busca establecer quiénes participaron en el hecho.