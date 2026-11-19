“De aquí salía el sustento de nuestra familia”, dice Ernestina cuando habla de lo que ocurrió en la madrugada del pasado 6 de noviembre. En un operativo de recuperación del espacio público, la alcaldía de Cali desmontó los puestos de venta informal en la carrera 9, entre calles 13 y 13A. La comerciante, quien asegura llevar muchos años trabajando en este sector, cuenta que allí encontró una forma de sostener a sus hijos, terminar sus estudios y aportar al bienestar de su familia. “Nos organizamos todos para comprar mercancía y mantener…

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“De aquí salía el sustento de nuestra familia”, dice Ernestina cuando habla de lo que ocurrió en la madrugada del pasado 6 de noviembre. En un operativo de recuperación del espacio público, la alcaldía de Cali desmontó los puestos de venta informal en la carrera 9, entre calles 13 y 13A. La comerciante, quien asegura llevar muchos años trabajando en este sector, cuenta que allí encontró una forma de sostener a sus hijos, terminar sus estudios y aportar al bienestar de su familia. “Nos organizamos todos para comprar mercancía y mantener nuestros negocios cuidados”. Pero esa madrugada encontró que las estructuras habían sido retiradas. "Entraron y nos tumbaron todo”, dice, así como que no les dejaron entrar a sacar lo que quedaba.

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La intervención se realizó en un tramo del centro de Cali en el que, de acuerdo con la Administración distrital, se venían realizando acciones para recuperar el espacio público y atender problemas de seguridad, pero los comerciantes cuestionan la forma en que se hizo la intervención y el destino dado a sus mercancías.

Lo que dice la alcaldía

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La Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali explicó que la intervención no obedeció únicamente a la necesidad de despejar el espacio público. Según la dependencia, en la carrera 9, entre calles 13 y 13A, se han registrado tres homicidios en los últimos meses, asociados a dinámicas de microtráfico y hurto. “Lo que motivó esta intervención fue la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad más allá de la recuperación del espacio público”.

La Administración informó que en el sector habían sido censados 80 puestos de venta informal, pero durante el operativo fueron retirados 25 puestos y otros 16 fueron desmontados voluntariamente por los vendedores. Además, se hallaron 16 conexiones irregulares de energía y se recuperaron 600 m².

Entre las actuaciones previas al desalojo, la administración menciona una jornada el 24 de septiembre, cuando fueron retiradas dos casetas; una inspección el primero de octubre a 77 puestos informales y un establecimiento comercial, y un operativo del 18 de octubre en el que se desmontaron ocho puestos que, según la entidad, estaban en estado de abandono.

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Sobre las advertencias previas, la Alcaldía aseguró que se había desarrollado un proceso pedagógico con vendedores formales e informales y que, durante la jornada del primero de octubre, se informó que los elementos que ocuparan permanentemente el espacio público sin autorización debían ser retirados.

¿Dónde está la mercancía perdida?

La Secretaría de Seguridad y Justicia afirmó que los bienes fueron inventariados y almacenados en una bodega de la entidad. La administración asegura que cuatro comerciantes fueron atendidos el mismo día del operativo y al resto se les devolvieron sus pertenencias al día siguiente; “hoy ya se regresaron a todos los comerciantes informales sus mercancías”.

No obstante, los comerciantes dicen otra cosa. Ernestina asegura que no le devolvieron todo lo que tenía en su puesto. “Las mercancías de varios de nosotros las mezclaron y hasta algunos objetos estaban rotos o dañados. Eso ya no sirve para vender, es plata perdida”.

Cristina, otra de las comerciantes afectadas, quien tenía un negocio de hierbas, también tuvo la misma incertidumbre. Ella cuenta que tuvo que dedicar varios días a revisar y separar lo que le entregaron para identificar qué podían recuperar. “¿Qué devolvieron? Unas cosas dañadas y mezcladas. En bultos, todo metido ahí, como si no fuera importante. Yo perdí muchas de mis hierbas porque las mezclaron con cal y con las velas de cebo; eso ya no sirve, eso es pura pérdida”.

La comerciante dice que no tenía inventario de lo que había en su puesto, pero echa de menos productos y objetos que recuerda tener almacenados. La alcaldía sostiene que entregó todo lo que fue retirado del centro, pero aún surgen dudas de cómo se verificó qué era lo que tenían los comerciantes en los puestos desmontados.

El futuro de los comerciantes

Tras más de 10 días del desalojo, los comerciantes tienen preocupación por lo que viene para ellos, pues al menos una red de siete familias, que compran mercancía juntos, dependen completamente de las ventas en el centro de la ciudad. “Solamente esperamos que nos den la oportunidad de trabajar”, expresa Cristina.

Frente a esta situación, la Alcaldía informó que, a través de las secretarías de Desarrollo Económico y de Paz y Cultura Ciudadana, abrió espacios de diálogo para plantear alternativas. Entre las propuestas están la reubicación temporal en zonas comerciales, la participación en ferias de temporada, empleos temporales y el programa piloto “Guardianes del centro”, que contempla vincular a vendedores en actividades de orientación a turistas y promoción del comercio local. La Administración aclaró que estas opciones todavía están en evaluación y concertación.

Mientras se define qué ocurrirá con los comerciantes, la Secretaría de Infraestructura tiene proyectada una intervención de recarpeteo de calles en la carrera 9, que aún no comienza. Para Ernestina, la reubicación de los comerciantes también debe ser prioridad. “Yo no le pido limosna al presidente ni a nadie, sino que solamente nos den la oportunidad de trabajar”.